3:4 gegen Stuckenbusch: BV Rentfort wird ausgekontert

45 Minuten lang fielen an der Hegestraße keine Tore, danach bekamen die Zuschauer aber noch insgesamt sieben Treffer zu sehen. Die Fans, die es mit dem BV Rentfort halten, gingen jedoch letztlich enttäuscht nach Hause. Ihre Mannschaft verlor nämlich gegen die Sportfreunde Stuckenbusch mit 3:4.

BV Rentfort macht im zweiten Abschnitt beherzt das Spiel

Marcel Lehmann, Trainer des BV Rentfort, war nach der 3:4-Niederlage seiner Mannschaft gegen die Sportfreunde Stuckenbusch enttäuscht. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

„Das war ab 16 Uhr ein fast schon vogelwilder Nachmittag“, sagte BVR-Coach Marcel Lehmann. Die Zuschauer seien sicher auf ihre Kosten gekommen. „Für meinen Trainerkollegen Nassir Malyar und mich hingegen war das nicht so schön.“

Lehmann hatte nach den guten Testspielergebnissen gegen starke Gegner entschieden, seine Mannschaft wieder offensiver auszurichten. Und tatsächlich machten die Rentforter nach der ausgeglichenen, recht niveauarmen ersten Halbzeit im zweiten Abschnitt auch beherzt das Spiel. Dabei wurden sie von den Recklinghäusern aber immer wieder klassisch und eiskalt ausgekontert.

Julian Steinhaus erzielt per Kopf das Tor zum 1:1 für den BV Rentfort

„Wir kriegen alle vier Tore nach Kontern“, stellte Lehmann fest. Dessen Team erarbeitete sich zwar etliche Chancen, ließ viele davon aber ungenutzt.

Der Torreigen begann kurz nach Wiederbeginn mit dem 1:0 für die Gäste. „Dieser Treffer fällt aus stark abseitsverdächtiger Position“, so Lehmann. Der BVR glich aber keine 120 Sekunden später aus - Kapitän Julian Steinhaus zeichnete fürs 1:1 per Kopfball verantwortlich. Es folgte ein Doppelschlag der Recklinghäuser (70., 72.). Entschieden war das Spiel damit aber noch nicht, weil der eingewechselte Niklas Plonowski per Abstauber auf 2:3 verkürzte (80.).

Rentforts Torjäger Phillip Potratz trifft in der Schlussminute

In der 85. Minute gab es nach einer Grätsche von Mirko Hülskemper im eigenen Strafraum Elfmeter für Stuckenbusch. „Mirko spielt deutlich den Ball“, so Lehmann. Immerhin: Martin Kyas parierte den Strafstoß. Keine 60 Sekunden danach musste er aber zum vierten Male hinter sich greifen - wieder nach einem Konter. Das 3:4 von Phillip Potratz fiel in der Schlussminute. Dabei blieb’s.

BV Rentfort: Kyas - T. Stukator (70. Plonowski), Hülskemper (85. Heer), Schulte Im Walde (78. Nachtigal), Draxler, Steinhaus, Deucker, Potratz, von Kiedrowski, Hajder (58. L. Dickmann), Nizeyimana.

Tore: 0:1 (48.), 1:1 Steinhaus (50.), 1:2 (70.), 1:3 (72.), 2:3 Plonowski (80.), 2:4 (86.), 3:4 Potratz (90.).