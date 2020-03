Adler Ellinghorst: Trainer legt zwei weitere Ziele fest

Auch wenn der Erhalt der Kreisliga A1 für Adler Ellinghorst weiterhin das große Ziel ist. Adler-Trainer Andre Marcussen hat vor dem Spiel gegen Tabellenführer SpVgg Erle 19 zwei weitere Ziele festgelegt: „Wir wollen noch zwölf Punkte holen.“

Aktuell haben die Ellinghorster 17 Punkte auf dem Konto - und Andre Marcussen ist sich sicher: „Das sollte dann für den Nichtabstieg reichen.“ Das zweite Ziel lautet: „Wir wollen gegen Mannschaften, gegen die wir in der Hinrunde hoch verloren haben, weniger Tore kassieren.“ Das habe, erklärt der Übungsleiter, bereits gegen den VfL Grafenwald und Genclerbirligi Resse geklappt.

Joe Bovenkerk und Adler Ellinghorst stecken in der Kreisliga A1 nach wie vor im Abstiegskampf. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Am Sonntag empfängt Ellinghorst den immer noch ungeschlagenen Spitzenreiter SpVgg Erle 19. Die Erler konnten vergangene Woche zum ersten Mal in der laufenden Saison nicht gewinnen, sie kamen bei Horst 59 nicht über ein 3:3 hinaus. „Ich wünsche mir, dass Erle endlich den Aufstieg schafft, da sie in den letzten Jahren immer oben gespielt haben und ich auch mit Erle verbunden bin“, so Marcussen.

Das soll aber nicht heißen, dass man die Punkte freiwillig herschenkt. „Wir haben bei diesem Spiel nichts zu verlieren und können befreit aufspielen. Die Mannschaften kann aus solchen Spielen nur lernen.“

Anstoß: Sonntag, 8. März, 15 Uhr, Ellinghorster Straße