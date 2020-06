Aufstieg in die B-Liga? Darum winkt der BV Rentfort IV ab

Gladbeck. Sollte dem BV Rentfort IV das Recht zugesprochen werden, in die B-Liga aufzusteigen, wird das Team es nicht wahrnehmen. Das sind die Gründe.

Die Fußballsaison 2019/2020 wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit abgebrochen. Sollten die aktuellen Spitzenreiter aufsteigen dürfen, wird ein Gladbecker Team definitiv verzichten: der Tabellenführer (und Herbstmeister) der Kreisliga C1, der BV Rentfort IV. Darauf einigte sich jetzt die Mannschaft in einer demokratischen Abstimmung.

Rentforts Spielertrainer lobt den Zusammenhalt der Mannschaft

„Das ist Gladbecks zurzeit erfolgreiche Fußballmannschaft“ – vor einigen Wochen berichtete die WAZ mit dieser Überschrift über den Erfolg des BV Rentfort IV. Mit einem Unentschieden und ansonsten nur Siegen beendeten die Gladbecker die Hinrunde der Kreisliga C auf dem ersten Tabellenplatz. Am letzten Hinrundenspieltag ging es bei YEG Hassel III im direkten Duell um die Herbstmeisterschaft. Trotz eines 0:1-Rückstands gewannen die Rentforter mit 2:1.

Maik Rogalski ist der Spielertrainer des BV Rentfort IV. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Das war für Spielertrainer Maik Rogalski ein weiteres Zeichen für den Zusammenhalt dieses Teams: „Ich muss der ganzen Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Denn die Saison war nicht nur fußballerisch gut anzusehen, sondern jeder einzelne hat sich für den Erfolg untergeordnet.“ Und dazu, betont Rogalski, gehöre schon sehr viel Klasse und Charakter.

Aus dem Projekt BV Rentfort IV ist ein Erfolg geworden

Generell ist aus dem Projekt BV Rentfort IV ein Erfolg geworden. Bei nahezu jedem Training (einmal pro Woche auf dem kleinen Warmmachplatz an der Hegestraße) tummeln sich mehr als 15 Akteure, die sich zum lockeren Kicken und anschließenden Beisammensein treffen. Dass die Saison nun abgebrochen werden dürfte, ist für Rogalski und Co. zwar unglücklich, aber kein Beinbruch: „Wenn man bis zum Abbruch ungeschlagen ist, dann hat man nicht viel verkehrt gemacht. Aber es ist schade, dass wir nicht zu einem späteren Zeitpunkt weiterspielen können. Ich hätte gerne erlebt, wie wir mit der Situation bis Saisonende umgegangen wären und was dabei herausgekommen wäre.“

Doch wie geht es nun für die vierte Mannschaft der Rentforter weiter? „Wir werden auf den Aufstieg verzichten“, erklärt der Spielertrainer. Eine Begründung, bitte. „Erst einmal gibt unsere Anlage nicht mehr Kapazitäten her und eine Liga höher bedeutet mehr Training und mehr Aufwand. Das ist für viele von uns aber nicht möglich.“ So feiern die Rentforter die Kreisliga-C-Meisterschaft und werden in der neuen Saison darum spielen, den Titel zu verteidigen.