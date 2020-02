Beim TV Gladbeck schrillen jetzt wieder die Alarmglocken

Tobias Thiel hatte so sehr gehofft, in der Handball-Bezirksliga ein einigermaßen entspanntes Saisonfinale erleben zu können. Spätestens seit der Partie bei Schlusslicht SG Linden-Dahlhausen weiß der Trainer des TV Gladbeck aber, dass daraus nichts wird.

TV Gladbeck verliert bei der SG Linden-Dahlhausen mit 26:29

Youngster Bastian Talhoff machte seine Sache gut. Dem A-Jugendspieler des TV Gladbeck glückten in seiner dritten Partie für die ersten Herren sechs Tore. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Die Blau-Weißen kassierten nämlich in Bochum eine 26:29 (12:16)-Niederlage. Und weil der Tabellendrittletzte TuS Wellinghofen unerwartet sein Spiel beim TV Brechten II gewann, beträgt der Vorsprung des TVG vor Wellinghofen nur noch drei Punkte. An der Konrad-Adenauer-Allee schrillen somit wieder die Alarmglocken!

Woran lag es, dass die Gladbecker bei der SG Li-Da leer ausgegangen sind? Laut Thiel waren dafür mehrere Faktoren verantwortlich: „Ein paar Spieler haben einen ganz schwachen Tag erwischt, und die Jungen sind vielleicht mit dem Druck, diese Partie gewinnen zu müssen, nicht klargekommen.“

TV Gladbeck erarbeitet sich in Bochum eine 11:7-Führung

Dabei hatte die Begegnung mit dem Tabellenletzten vielversprechend begonnen für den Gast aus Gladbeck. Der setzte sich nämlich auf vier Tore ab (11:7 nach 20 Minuten) und lag auch in der 23. Minute noch mit 12:10 in Führung. „Dann haben wir, wie schon im Hinspiel, unsere Chancen nicht mehr genutzt“, so Thiel. Hinzu kam ein schlechtes Rückzugsverhalten, so dass Linden-Dahlhausen immer wieder zu einfachen Toren kam.

Dank eines 6:0-Laufs lagen die Bochumer nach 30 Minuten mit 16:12 in Führung. Der TVG kam nach dem Seitenwechsel zwar noch einmal bis auf zwei Tore heran (20:22, 48.), eine Wende glückte den Gladbeckern aber nicht mehr.

TVG-Trainer Tobias Thiel erwartet eine Trotzreaktion von seinem Team

„Wir haben den Kampf nicht angenommen“, stellte Thiel fest. Und er betonte: „Ich bin ein bisschen enttäuscht.“ Vor dem Training am Dienstag will er daher mit seiner Mannschaft noch einmal kurz über die Begegnung mit dem Schlusslicht sprechen. „Danach gucken wir aber wieder nach vorne und bereiten uns auf unser Heimspiel gegen Brechten 2 vor.“ In dieser Partie erwarte er eine Trotzreaktion, so der Coach des TVG.