Bessere Chance für Gladbeck-Trio: Bülse mag nicht aufsteigen

Die Chancen, in die Kreisliga A aufzusteigen, sind für den SV Zweckel II (44 Punkte) , BV Rentfort III (39)) und Schwarz-Blau Gladbeck (35) quasi über Nacht größer geworden. Jetzt ist nämlich bekannt geworden, dass der aktuelle Tabellenzweite Schwarz-Weiß Buer-Bülse (42) im Falle des Falles auf den Sprung ins Kreisoberhaus verzichten wird.

Etliche Spieler verlassen am Saisonende Schwarz-Weiß Buer-Bülse

Rejhan Nailovic ist der Trainer des Gelsenkirchener B-Ligisten Buer-Bülse. Foto: Thorsten Tillmann / Funke foto services

Zuletzt kassierten die Bülser deutliche Niederlagen gegen die Rentforter Dritte (1:5) und die Sportfreunde Bulmke (1:4). Sie mussten daher an vergangenen Sonntag (8. März) in der Kreisliga B1 den Platz an der Sonne räumen. Den hat nun die Zweckeler Zweite inne.

Mit den aktuellen sportlichen Rückschlägen hat die Entscheidung der Bülser aber nichts zu tun. Dazu sagte Rejhan Nailovic, Trainer der Schwarz-Weißen, der Gelsenkirchener WAZ: „Wir haben Gespräche mit unseren Spielern geführt, weil wir Klarheit haben wollten, wer in der nächsten Saison dabei ist. Uns war wichtig, dass der Großteil des Kaders zusammenbleibt, da es wegen unserer schlechten Anlage mit dem einen grauen Ascheplatz schwierig ist, Neue zu holen. In den Gesprächen haben dann aber acht bis zehn Spieler gesagt, dass sie den Verein verlassen werden.“

Torjäger Garrido, früher Schwarz-Blau Gladbeck, schließt sich Hervest Dorsten an

Nailovic weiter: „Es ist einfach eine zu große Herausforderung, Spieler mit A-Liga-Niveau zu holen. Bülse ist schließlich ein kleiner Verein, der kein Geld zahlen kann. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen – falls es soweit kommen sollte – auf den Aufstieg zu verzichten.“

Einer, der am Saisonende gehen wird, ist in Gladbeck gut bekannt: Torjäger Miguel Quijada Garrido, der in der laufenden Runde schon 31 Treffer erzielt hat, spielte schließlich in der vergangenen Meisterschaftsrunde noch für Schwarz-Blau. Ihn zieht’s zum B-Ligisten SuS Hervest Dorsten.

In der vergangenen Saison hat der BV Rentfort III auf den Aufstieg verzichtet

In der vergangenen Saison hat übrigens der BV Rentfort III als Meister der Kreisliga B1 auf den Aufstieg verzichtet. Der Grund: Die Mehrheit der Spieler mochte nicht in der A-Klasse kicken. Daniel Griese, der Trainer des BVR III, betonte damals: „Wir haben das als komplettes Team entschieden und die Entscheidung tragen wir auch mit der ganzen Mannschaft. Das hätten wir auch, wenn die Abstimmung anders geendet wäre.“ Es war eine knappe Entscheidung, 15 Akteure wollten weiter in der B-Liga spielen, 13 in der A-Liga.