BV Rentfort fühlt sich für das Restprogramm gewappnet

Gladbeck. Im ersten Pflichtspiel des neuen Jahrs empfängt der BV Rentfort in der Bezirksliga die Sportfreunde Stuckenbusch. „Unsere Vorfreude ist aufgrund der Ausfälle aber ein wenig getrübt", so BVR-Trainer Marcel Lehmann.

Denn neben dem verletzten Dominik Stukator stehen Lars Wulfert und Tobias Discher urlaubsbedingt nicht zur Verfügung. Allerdings freuen sich die verbliebenen Akteure darauf, dass es endlich wieder um Punkte geht. Vor allem die starken Testspielergebnisse gegen den Landesligisten SSV Buer und TuS Haltern II zeigen, dass die Rentforter für den Rückrundenstart gewappnet sind. „Wir wollen die Leistungen jetzt auch in der Liga bestätigen" so Marcel Lehmann.

BV Rentfort kehrt zu den alten Tugenden zurück

Marcel Lehmann ist der Trainer des Fußball-Bezirksligisten BV Rentfort. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Anders als zum Ende der Hinrunde, als die Schwarz-Weißen etwas defensiver agierten, soll der BV Rentforter nun wieder für offensiven, attraktiven Fußball stehen. Auch der Viertplatzierte aus Stuckenbusch ist eine Mannschaft, die sich nicht versteckt.

Allerdings haben die Sportfreunde momentan mit Problemen zu kämpfen: Denn nach der Partie an der Hegestraße verlässt Trainer Nassir Malyar die Recklinghäuser Richtung BW Westfalia Langenbochum. „Es kann gut für uns sein, aber auch schlecht. Einerseits können sie sagen, für den renne ich nicht mehr, anderseits wollen sie ihn vielleicht gut verabschieden“, sagt Marcel Lehmann.

Rentforts Saisonziel ist ein Platz im oberen Tabellendrittel

Der Übungsleiter möchte sich aber lieber auf seine eigene Mannschaft konzentrieren. Denn aus seiner Sicht geht es darum, in der Rückrunde die guten Leistungen aus den Testspielen mitzunehmen und die Saison im oberen Tabellendrittel abzuschließen. „Wenn es am Ende zu Platz fünf reicht, war es ja auch eine gute Saison“, so Lehmann.

Anstoß: So., 1. März, 15 Uhr, Hegestraße.