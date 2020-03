BV Rentfort: U15 schickt per Videoclip Grüße vom Training

Gladbeck. Die U15-Kicker des BV Rentfort trotzen der Corona-Krise. Der Gladbecker Nachwuchs trainiert individuell - wie in einem Videoclip zu sehen ist.

Die U15-Fußballer des BV Rentfort trotzen der Corona-Krise so gut es geht. Jetzt meldeten sich die jungen Kicker aus Gladbeck auf der Homepage ihres Klubs per Videoclip an Fans und Freunde.

Zu dem 1:17 Minuten dauernden Film, der Trainer und Spieler bei individuellen Übungen mit dem Ball in Gärten und Hinterhöfen zeigt, heißt es auf bv-rentfort.de: „Die U15 des BVR ist weiterhin am Ball. Auch wenn sich die Mannschaft in Zeiten von Corona nicht sieht . . . haben die Jungs Spaß!“

U15 des BV Rentfort hält sich fit - individuell versteht sich

Mannschaftstraining darf im Augenblick auf dem Kunstrasenplatz an der Hegestraße bekanntlich nicht stattfinden. Ungeachtet dessen hält sich die U15 fit - individuell und selbstverständlich immer unter Berücksichtigung der aktuellen Situation und Empfehlungen rund um das Thema Corona. So trainiert beispielsweise jeder BVR-Spieler aus der 2005er-Mannschaft für sich alleine und auch nicht auf dem Rentforter Sportplatz.

Drei Macher der Jugendabteilung des BV Rentfort: Rene Hilgner, Dennis Dörnemann und Dietmar Luckei (v. l.). Foto: Lutz von Staegmann / Funke Foto Services

Der Trainingsplan variiert von Woche zu Woche. Anfangs standen Stabilitätsübungen, zwei Läufe über fünf Kilometer und eine Einheit mit dem Ball (z. B. 80 x hochhalten) auf dem Programm. An dem jeweiligen Trainingstag schicken die Spieler abends ihre Dokumentation in die gemeinsame WhatsApp-Gruppe. Dabei handelt es sich um Screenshots vom Laufen oder Videos vom Ballhochhalten. So hat das Trainerteam um Jörg Schmidt, Stefan Zocher und Jens Bremershemke immer einen guten Überblick, wer an sich arbeitet.

Nachwuchs des BVR hat vor der Corona-Krise hart an sich gearbeitet

Zuletzt standen Intervall- und Ausdauerläufe an. Schon vor der Corona-Krise hatte die Rentforter U15 sehr hart an sich gearbeitet und viele Defizite aufgeholt. Der Lohn: Die Mannschaft belegt in der Kreisjugendliga A mit 18 Punkten den fünften Tabellenplatz.

Infolge der Einstellung des Trainings- und Spielbetriebs sahen sowohl Akteure als auch das Trainerteam die Gefahr, das Erarbeitete zu verlieren. Deshalb schmiedete der BVR einen Schlachtplan und setzt ihn nun in die Tat um.