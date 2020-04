BV Rentfort: Vorstand muss erneut auf Trainersuche gehen

Das Trainerkarussell in Gladbeck dreht sich weiter. Und wieder ist es der Vorstand des BV Rentfort, der auf Suche nach einem Übungsleiter gehen muss: Nachdem Marcel Lehmann, Trainer der Bezirksligamannschaft, frühzeitig bekanntgegeben hatte, dass er über die Saison hinaus nicht mehr zur Verfügung steht, machte es ihm Michael Berger, Coach der Kreisliga-A-Reserve, nun nach.

Simon Kokoschka will beim BV Rentfort II seine Arbeit fortsetzen

Michael Berger wird in der nächsten Spielzeit nicht mehr an der Seitenlinie der Rentforter stehen, sein Trainerkollege Simon Kokoschka will jedoch weitermachen, benötigt aber einen zweiten Coach an seiner Seite. Dieser ist nach Informationen der WAZ jedoch noch nicht gefunden.

Michael Berger will dem BV Rentfort als Mitglied treu werden. Foto: Lutz von Staegmann / Funke Foto Services

Wirklich zufrieden kann Michael Berger mit den vergangenen drei Jahren in Rentfort nicht sein. 2017 kam er nach etlichen Jahren als Spieler und Trainer von Preußen Gladbeck an die Hegestraße, wollte in Rentfort etwas Neues aufbauen. Die Bilanz: Im ersten Jahr wurde die Rentforter Zweitvertretung in der Kreisliga A 13., im Jahr darauf Elfter und in der aktuellen Saison steht der BVR II auf Rang 15.

Michael Berger kritisiert die schlechte Trainingsbeteiligung

Woran macht Berger diesen Misserfolg fest? „Unterm Strich“, so der erfahrene Coach, „muss man einfach sagen, dass sich mein Ehrgeiz nicht mit dem Ehrgeiz einiger Spieler deckt. Die Trainingsbeteiligung ist seit Jahren miserabel, wir konnten teilweise nicht mal trainieren. Und dementsprechend waren auch die Ergebnisse.“

Berger weiter: „Wenn wir fit wären, dann können wir irgendwo zwischen Platz vier und acht in der Tabelle landen, aber in den Partien, in denen wir spielerisch eigentlich klar besser sind, haben wir nur Luft für 30 Minuten.“ Die Entscheidung, dass er zum Ende der Saison aufhöre, sei ungeachtet dessen gewiss keine leichte gewesen. „Ich habe echt lange überlegt und mir fällt es wirklich schwer. Ich bin seit 45 Jahren ununterbrochen im Fußball unterwegs. Dem Vorstand habe ich meine Entscheidung bereits Anfang März bekanntgegeben, der Mannschaft erst vor kurzem. Bei der Truppe werde ich mich auch, sobald es geht, vernünftig mit einem Mannschaftsabend verabschieden.

Michael Berger möchte im BV Rentfort Mitglied bleiben

Das gehöre sich so und er möchte auch weiterhin Mitglied beim BV Rentfort bleiben. Berger betont: „Ich habe hier einen intakten Verein kennengelernt und habe der Mannschaft auch gesagt, dass ich sicherlich öfter vorbeikommen werde. Montags trainiert die Rentforter Ü50, vielleicht werde ich dort mal vorbeischauen, um aktiv im Verein zu bleiben.“