Coronakrise: TV Gladbeck im Austausch mit Wattenscheid & Co.

Gladbeck. Wie geht es in der Coronakrise weiter mit der Leichtathletik in NRW? Heiner Preute vom TV Gladbeck hat sich dazu längst einige Gedanken gemacht.

Das Stadion in Gladbeck war in den vergangenen Jahren am Samstag vor Pfingsten immer das Ziel etlicher Leichtathleten aus Nah und Fern. Anno 2020 jedoch wird das weite Rund an der Bohmertstraße verwaist bleiben, weil der TV Gladbeck ja wegen der Coronakrise die 17. Auflage des Borsig-Meetings absagen musste. Statt darüber zu jammern, haben sich Abteilungsleiter Heiner Preute & Co. Gedanken darüber gemacht, wie es weitergehen könnte mit der Leichtathletik in Nordrhein-Westfalen.

Der SC Neubrandenburg durfte bereits einen kleinen Wettkampf für Bundeskader veranstalten, Neele Schuten, für den TV Gladbeck startende Deutsche Vizemeisterin im Hürdensprint, erhielt kürzlich Einladungen zu Meetings in Wetzlar (Hessen) und Osterode/Harz (Niedersachsen), die für Mitte Juli geplant sind. In NRW dagegen dürfen die Leichtathleten noch keine Wettbewerbe austragen. In der am Mittwochabend (27. Mai) veröffentlichten neuen Coronaschutzverordnung der Landesregierung heißt es ausdrücklich: „Sportfeste und ähnliche Sportveranstaltungen sind bis mindestens zum 31. August 2020 untersagt.“

Heiner Preute hat mit Kollegen aus Wattenscheid & Co. Gedanken ausgetauscht

Und danach? Heiner Preute und Kollegen anderer Topvereine haben sich schon einmal kurzgeschlossen. Eine Idee, die dabei geboren wurde: eine Wettkampfserie mit Athleten aus Wattenscheid, Leverkusen, Köln und Gladbeck, Veranstaltungen mit jeweils 50 bis 80 Athleten plus 20 Kampfrichtern. Preute: „Wir haben einen Gedankenaustausch gemacht, es geht darum, etwas Wettkampf-Ähnliches zu organisieren, sich zu vergleichen und nicht nur zu trainieren.“

Heiner Preute ist Leiter und Trainer der Leichtathletikabteilung im TV Gladbeck. Foto: Falk Blesken

Ein weiteres mögliches Projekt: eine Mehrkampfveranstaltung. „Die“, so der Leichtathletik-Chef und -Trainer des TV Gladbeck, „könnte an zwei Abenden ausgetragen werden, mit maximal sechs Athleten pro Altersklasse.“ Eines steht laut Preute fest: Sollten die Leichtathleten in NRW irgendwann grünes Licht für die Veranstaltung von Wettkämpfen erhalten, sei mit dem TV Gladbeck zu rechnen: „Wir wären bereit, wenn es Wettkämpfe geben würde.“

TV Gladbeck trainiert seit drei Wochen wieder im Stadion

Seit dem 9. Mai dürfen die Blau-Weißen wieder im Stadion in Kleingruppen trainieren. Mit dem Stand der Dinge sind Heiner Preute, Oliver Sell und die weiteren Trainer des TVG sehr zufrieden. Preute: „Bei der Arbeit in den Kleingruppen können wir an vielen Stellschrauben drehen. Man merkt außerdem, dass die Mädels und Jungs mental frisch sind, anders, als wenn sie zuvor sechs oder acht Stunden zur Schule gegangen sind. Das ist ein schönes Arbeiten. Die, die in den acht Wochen Homeoffice gut gearbeitet haben, sind schnell in die Pötte gekommen.“

Das gilt für eine Athletin ganz besonders. „Anna Schlagenwerth“, lobt der Abteilungsleiter des TV Gladbeck die Deutsche U18-Meisterin über 400 Meter Hürden des vergangenen Jahres, „war, ohne spezielles Hürdentraining absolviert zu haben, sofort im Wettkampfmodus.“

TV Gladbeck veranstaltet Testläufe für seine Leichtathleten

Das Training unter Corona-Bedingungen verläuft Preute zufolge insgesamt gut: „Der Aufwand ist natürlich höher als zu normalen Zeiten, alle müssen Covid-19-Fragebögen ausfüllen, die Hände desinfizieren, mit Masken kommen und im Training immer den vorgeschriebenen Abstand halten.“ Das funktioniere. Was wohl auch daran liegt, dass Preute die Seinen stets auf die jüngste Vergangenheit hinweist, als sportliches Homeoffice angesagt war. „Ich erinnere immer mal wieder an diese acht Wochen, in denen wir nur zu Hause trainieren konnten. Das wollen wir ja nicht wieder haben.“

Stellt sich noch eine Frage: Was macht Heiner Preute eigentlich am Samstag? Antwort: „Wir haben für Freitag Testläufe angesetzt, eine Überprüfung der Form wie am Ende eines Trainingslagers.“ Lachend fährt er fort: „Vielleicht holen wir die Startnummern raus und rennen in unseren Trikots.“

Im nächsten Jahr wird der TV Gladbeck wieder zum Borsig-Meeting laden

Ein Ersatz-Borsig-Meeting also, oder? „Dafür“, sagt Heiner Preute, „fehlen so um die 600 Leute.“ Aber wir verschwenden daran nicht mehr so viele Gedanken. Wir schauen nach vorne und werden unser Sportfest im nächsten Jahr wieder veranstalten. Das Wichtigste ist, dass wir im Stadion trainieren können.“