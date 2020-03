Coronavirus: Kein Fußball mehr in Gladbeck - Reaktionen

Auch im Fußball ruht infolge der Corona-Krise ab sofort der Spielbetrieb. Das hat der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen entschieden. Die WAZ hat sich bei den Gladbecker Klubs umgehört. Ergebnis: Alle begrüßen den Schritt.

SG Preußen Gladbeck - Thiele fordert: Achtet aufeinander

„Fußball“, sagt Holger Zilcher, Vorsitzender der Fachschaft Fußball, „ist für uns alle Hobby und schönste Nebensache der Welt. Sie war aber noch nie so unwichtig wie im Augenblick.“ Die Entscheidung, den Spielbetrieb bis zum Ende der Osterferien einzustellen, sei die absolut richtige.

Daniel Thiele ist der Trainer von Schwarz-Gelb Preußen Gladbeck. Er hält die Entscheidung des Verbands, den Spielbetrieb auszusetzen, für richtig. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Ganz genauso äußerte sich Daniel Thiele, der Trainer von SG Preußen Gladbeck. Und er betonte: „Ich kann die Leute nicht verstehen, die von Panikmache reden. Denen rate ich, einfach mal den Kopf einzuschalten und, wenn dann noch Platz im Kleinhirn ist, mal zu überlegen, was der Virus für Auswirkungen auf unser Gesundheitssystem haben könnte. Das ist purer Egoismus!“ Alle seien angehalten, aufeinander zu achten und sich zu solidarisieren.

Absetzung des Spielbetriebs überrascht niemand mehr

Die Absetzung des Spielbetriebs kam vor Ort letztlich für niemanden mehr überraschend. „Das war zu erwarten“, sagt Uli Wloch, der Vorsitzende des SV Zweckel. „Im Sinne aller ist das auch vernünftig.“ Schließlich erlebe man „gerade eine Situation, die wir nicht wiederhaben wollen.“

Beim SV Zweckel werden sie voraussichtlich den Trainingsbetrieb einstellen. „Das haben wir im Vorstand schon vorbesprochen“, so Wloch. Der Trainer des SVZ, Guido Naumann, will die freie Zeit nutzen, um die Planungen für die neue Saison voranzutreiben. Ansonsten gelte es, sich in Geduld zu üben. Der ehemalige Zweitligaprofi: „Wir müssen jetzt schauen, wie sich das Virus entwickelt.“

FSM-Trainer Canikli glaubt nicht, dass die Saison zu Ende gespielt werden

Naumann kann sich vorstellen, dass die Meisterschaftsrunde nicht fortgesetzt wird. „Ich glaube, wenn es über den 19. April hinausgeht, wird die Saison abgebrochen und der momentane Tabellenstand entscheidet über Auf- und Abstieg“, so der ehemalige Zweitligaprofi.

Engin Canikli ist der Trainer von FSM Gladbeck. Er glaubt,, dass die Saison nicht mehr zu Ende gespielt wird. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Auch Engin Canikli, Trainer von FSM Gladbeck, sagt: „Ich glaube nicht, dass die Saison noch zu Ende gespielt wird. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.“ Canikli weiter: „Mit der Saisonunterbrechung habe ich gerechnet. Die Entscheidung ist nachvollziehbar, aber die Behörden hätten viel eher reagieren müssen.“

Beim BV Rentfort warten sie nun erst einmal zwei Wochen ab

Wie sehen sie die jüngsten Entwicklungen beim BV Rentfort? „Es ist momentan die beste Entscheidung, den Spielbetrieb abzusetzen“, sagt Trainer Marcel Lehmann. „Wir werden jetzt erst einmal zwei Wochen abwarten und uns die Entwicklung anschauen. Danach werden wir schlauer sein und schauen, wie es weitergeht.“

Lehmann weiter: „Nun wünsche ich mir aber noch, dass der Trainingsbetrieb von oben reguliert wird. Wir brauchen eine einheitliche Lösung. Denn falls trainiert werden darf, würde der Sinn dieser Entscheidung verpuffen.“ Beim BV Rentfort werde jedenfalls eine vereinsinterne Regelung über den Trainingsbetrieb angestrebt.

Bugdoll lobt den umsichtigen Umgang der Klubs mit der Corona-Krise

Am vergangenen Donnerstag (12. März) hatte Sportamtsleiter Dieter Bugdoll, der von Hause aus ja ein Fußballer ist, in Sachen Geisterspiele noch viele Gespräche geführt. Sein Eindruck: „In unseren Klubs wird mit der Corona-Problematik sehr umsichtig umgegangen.“

Klaus-Dieter Bugdoll, Leiter des Amtes für Integration und Sport, lobt die Klubs für ihren umsichtigen Umgang mit der Corona-Krise. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Für Dieter Bugdoll war der Schritt des Verbands zwingend: „Die Gefährdungslage ist hoch, da macht Fußball doch keinen Spaß.“ Das gelte auch für den großen Fußball, sprich die Bundesliga: „Ich habe mir am Mittwoch das Geisterspiel Gladbach gegen Köln angeguckt. Das war doch wie ein Saisonvorbereitungsspiel irgendwo in der Wüste.“

Zilcher kann nicht nachvollziehen, dass „oben“ gespielt wird

Dass „oben“ der Spielbetrieb erst ab nächsten Dienstag ausgesetzt werden soll, kann Holger Zilcher überhaupt nicht nachvollziehen. „Verstehe ich nicht“, so der Leiter der Fachschaft Gladbecker Fußball, „die Spiele am Wochenende dürften schon nicht mehr stattfinden.“