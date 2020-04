Coronavirus: Kreissportbund bietet Online-Sportkurse an

In normalen Zeiten bietet das Sportbildungswerk KSB Recklinghausen in Gladbeck verschiedene Sportkurse an. Mitte März mussten indes Lehrgänge vorerst bis zum 1. Mai eingestellt werden. Ungeachtet dessen will der KSB weiterhin Sport weiter anbieten, weil gerade derzeit das Thema Gesundheit wichtig ist.

Daher gibt es eine neues Angebot: Online-Sportkurse mit dem Sportbildungswerk des Landessportbundes NRW: Sport, Fitness und Gesundheit zuhause. Das ist das Gebot der Stunde. Vor allem für diejenigen, die ihr Gruppentraining vermissen, wo immer er oder sie auch sonst trainiert. Ab sofort können sich alle Interessierten online zum Gruppentraining treffen.

Sportdeutschland.TV bietet Kurse kostenfrei an

Erfahrene Kursleitungen bieten aktuell über 30 unterschiedliche Kurse, von Aroha über Zumba, Bodyworkout und Yoga oder auch Faszientraining an.

Das Sportbildungswerk hat seine über 40-jährige Erfahrung mit Sportkursen in die Onlinewelt weiterentwickelt und will mit diesem Angebot seinen Beitrag zur Bewältigung der Krise leisten.

Auch Yogakurse gibt es online beim Kreissportbund Recklinghausen. Unser Foto stammt vom 2. Gladbecker City-Sportfest. Foto: Joachim Kleine-Büning / Funke Foto Services GmbH

Die Kurse werden kostenfrei über den Partner Sportdeutschland.TV im Streamingbereich angeboten. Der wöchentlich wechselnde Kursplan ist auf der Seite https://www.sportbildungswerk-nrw.de/wir-in-nrw/online-sportkurse/ zu finden.