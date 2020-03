Debüt gegen Gladbeck: Schalke verpflichtet Zweitliga-Keeper

Am 14. März steigt in der Handball-Oberliga das Ruhrgebietsderby zwischen dem FC Schalke 04 und dem VfL Gladbeck. Die Königsblauen haben jetzt noch einen in der Zweiten Liga erprobten Keeper verpflichtet, den sie im Spiel gegen den VfL erstmals einsetzen dürfen.

Schalkes Mats Grzesinski hütete den Kasten des TuS N-Lübbecke

Mats Grzesinski hat Mitte Dezember seinen Vertrag beim Zweitligisten TuS N-Lübbecke aufgelöst. Bis zum Ende der Saison hütet er das Tor des FC Schalke 04. Und erstmals vermutlich im Derby gegen den VfL Gladbeck. Foto: Kerstin Buchwieser / FUNKE Foto Services

Sebastian Hosenfelder schmunzelt, als er auf die Verpflichtung von Mats Grzesinski angesprochen wird. Und der Schalker Trainer, dessen Team mit fünf Punkten Vorsprung vor den Abstiegsplätzen noch längst nicht aller Sorgen ledig ist, ist auch etwas überrascht, dass diese Nachricht nicht länger ein Geheimnis geblieben ist.

Zum Verlauf: Der 19-jährige Keeper Mats Grzesinski hatte Mitte Dezember beim TuS N-Lübbecke, der auf Rang sechs in der 2. Bundesliga bei vier Punkten Rückstand durchaus noch im Rennen um den Aufstieg in die Beletage des deutschen Handballs liegt, aus persönlichen Gründen um Vertragsauflösung gebeten. Zum 31. Dezember.

Oberliga-Derby gegen den VfL Gladbeck steigt am 14. März

Dem stimmte der TuS N-Lübbecke auch zu, so dass Mats Grzesinski seitdem vereinslos war. Und da hat er sich überlegt, sich beim Klub seines Bruders Jan doch bis zum Saisonende fit halten zu können. Kurz vor Ende der Profi-Wechselfrist am 16. Februar – nach dieser hätte es eine zweimonatige Sperre gegeben – hat sich Mats Grzesinski nun dem FC Schalke 04 angeschlossen.

Wir freuen uns, Mats helfen zu können“, sagt Sebastian Hosenfelder, „dass er auf ordentlichem Niveau trainieren und spielen kann, bis er seine neue Aufgabe antritt.“ Nach Ablauf seiner nun einmonatigen Sperre könnte Mats Grzesinski erstmals im Oberliga-Derby gegen den VfL Gladbeck am 14. März (Samstag, 19.30 Uhr) in der Schürenkamp-Halle zum Einsatz kommen und bis zum Saisonende sieben Partien für die Schalker bestreiten.

Mats Grzesinski bestritt für den TuS N-Lübbecke elf Zweitliga-Spiele

Mats Grzesinski, der das Handball-Einmaleins beim HC Westfalia Herne gelernt hat, ist zur Saison 2019/20 als dritter Torwart sowie Keeper der A-Jugend-Bundesligamannschaft der JSG NSM-Nettelstedt zum Profiteam des TuS N-Lübbecke gestoßen und damals mit einem Zweijahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2021 ausgestattet worden – inklusive eines Zweitspielrechts für die Dataliners Burgwedel aus dem Norden Hannovers in der 3. Liga Nord-Ost (aktuell auf Rang 14, dem drittletzten Platz).

Insgesamt hat Mats Grzesinski zwischen Oktober 2018 und September 2019 für den TuS N-Lübbecke elf Zweitliga-Spiele sowie zwei Partien im DHB-Pokal bestritten. Für die kommende Saison wird Mats Grzesinski in der Schürenkamp-Halle allerdings keine Rolle spielen, dann werden Patrick Spiller (kommt vom Oberliga-Rivalen HTV Hemer) und Fabian Sinkovec das Gespann beim FC Schalke 04 bilden. Nach WAZ-Informationen wird sich der 1,98 Meter große Wanne-Eickeler Schlussmann dem VfL Eintracht Hagen anschließen, dem aktuellen Tabellenzweiten der 3. Liga Nord-West.