DLV plant Late Season: TV Gladbeck stellen sich viele Fragen

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) plant eine sogenannte Late Season. Verschiedene nationale Titelkämpfe sollen im August und September ausgetragen werden. Heiner Preute, Leiter und Trainer der Leichtathletikabteilung im TV Gladbeck, weiß nicht genau, was er davon halten soll.

DM der Frauen und Männer soll am 8./9. August ausgetragen werden

In der vergangenen Woche hat das Geschäftsführende Präsidium des DLV in einer Videokonferenz beschlossen, unter anderem für die DM in Braunschweig (8./9. August), die Mehrkampf-DM in Vaterstetten (21. bis 23. August) und die U18/U20-DM in Ulm (Mitte September), die infolge der Corona-Pandemie verschoben wurden, bei den zuständigen Behörden einen Sonderantrag auf Austragung zu stellen.

Heiner Preute ist Leiter und Trainer der Leichtathletikabteilung im TV Gladbeck. Foto: Falk Blesken

„Man versucht natürlich, für die Sportart etwas zu retten“, zeigt Preute Verständnis für die Bemühungen des DLV, auch in Coronazeiten nationale Titelkämpfe zu veranstalten. „Allerdings ist derzeit doch die Vergleichbarkeit überhaupt nicht gegeben“, betont der erfolgreiche Trainer. Er gibt ein prägnantes Beispiel: „Während wir in Gladbeck ja seit einiger Zeit wieder trainieren dürfen, kommen die Leichtathleten in Gelsenkirchen noch nicht wieder auf die Anlagen.“

Für Heiner Preute sind noch viele Fragen unbeantwortet

„Schon allein angesichts dieser sehr ungleichen Situation stellt sich mir die Frage, ob so eine Deutsche Meisterschaft einen Sinn ergibt“, sagt Preute mit Blick auf die Titelkämpfe der Frauen und Männer, die am 8. und 9. August ausgetragen werden sollen - falls es überhaupt Grünes Licht gibt.

Zudem stellt sich Preute die Frage nach Qualifikationsmöglichkeiten - und das nicht nur bei den Meisterschaften der Erwachsenen, sondern auch bei denen der U18/U20. „Es sind noch sehr viele Fragen unbeantwortet“, so der Abteilungsleiter/Trainer. „Vor allem stellt sich die Frage nach der Qualifikation? Gibt es Normen? Wie viele Teilnehmer qualifizieren sich?“

Gladbecker Preute plädiert für Wettkämpfe auf regionaler Ebene

Hat Heiner Preute mit seiner Topathletin Neele Schuten, die im vergangenen Jahr in Berlin Deutsche Vizemeisterin über 100 Meter Hürden geworden ist, schon mal über die DM in Braunschweig gesprochen? „Neele hat im Augenblick Trainingsrückstand. Vieles wird davon abhängen, wie die Trainingseindrücke sind.“

Preute betont ausdrücklich, für die Veranstaltung von Wettkämpfen zu sein - auf regionaler und lokaler Ebene: „Das erscheint mir sinnvoller. Im September sollen ja auch die Westfälischen Jugendmeisterschaften in Hagen ausgetragen werden. Da stellt sich mir die Frage, ob ich überhaupt nach Ulm fahren will.“ Einen Trip zur DM lohne sich wohl nur für Anna Schlagenwerth.

Heiner Preute ist hin- und hergerissen

Kurzum: Heiner Preute ist, was die Pläne des Deutschen Leichtathletik-Verbandes angeht, hin- und hergerissen: „Wir gucken mal, was wir machen, die Entscheidung, ob wir nach Ulm oder zu den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften vom 21. bis zum 23. August nach Vaterstetten fahren werden, schiebe ich jetzt noch vor mir her.“