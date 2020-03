Dritter Saisonsieg: SV Gladbeck 13 gewinnt in Coesfeld

Gladbeck. Die Wasserballer des SV Gladbeck 13 kamen in Coesfeld zum dritten Saisonsieg. Der Spielplan gönnt ihnen keine Atempause, es geht gleich weiter.

Die Wasserballer des SV Gladbeck 13 kamen jetzt in der Nordwestfalenliga beim Tabellenvorletzten SC Coesfeld II zu ihrem dritten Saisonerfolg. Am Ende hieß es 19:10 für den Schwimmverein.

Weiter geht’s für die Gladbecker bereits am Freitag, 13. März. Dann empfangen sie in der Traglufthalle im Freibad den Fünftplatzierten der Tabelle, die Zweitvertretung der WSG Vest. Los geht’s um 20.30 Uhr.

Zur Halbzeit führt der SV Gladbeck 13 mit 10:5

In Coesfeld gingen die von Stefan und Sebastian Neumann trainierten 13er bereits im ersten Viertel in Führung. Mit 6:2 lagen sie nach dem ersten Abschnitt vorne. Auch in der Folge nutzten die Gäste, die mit einem sicheren Passspiel überzeugten, viele ihrer Torchancen aus. Die Folge: Zur Halbzeit stand es 10:5.

Die Coesfelder konnten im weiteren Verlauf der Partie zwar auch weiterhin den einen oder anderen Treffer erzielen. Ungeachtet dessen blieb der SV Gladbeck 13 in dem kleinen Becken die dominante Mannschaft. Letztlich gewann sie den Vergleich deutlich mit 19:10.

Für den Schwimmverein spielten (und trafen) Jakob Krause (Torwart), Ryck Hollstein, Maximilian Baumeister (3), Aaron Arndt (6), Maximilian Taube (1), Stefan Neumann (3), Sebastian Neumann, Antonio Jakopic (2), Tom Lechtenberg (2), Jonas Schäfer (2).