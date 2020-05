FSM Gladbeck verpflichtet einen ehemaligen Oberligaspieler

FSM Gladbeck hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen! Enes Aldirmaz, Vize-Kapitän des Landesligisten Firtinaspor Herne, wird in der nächsten Saison für den A-Ligisten aus Brauck spielen.

Enes Aldirmaz stammt aus der Jugend des SV Zweckel

Aldirmaz ist Gladbecker und war bereits für den SV Zweckel in der Oberliga Westfalen aktiv. Als der heute 24-jährige Enes Aldirmaz im Sommer 2014 die A-Jugend des SVZ aus Altersgründen verlassen musste, wurde er prompt vom ehemaligen Zweckeler Trainer Günter Appelt in die Oberliga-Mannschaft der Schwarz-Grünen berufen. In der ersten Saison kam der Defensivmann gleich auf 15 Einsätze in der höchsten Spielklasse des westfälischen Fußballverbands.

Enes Aldirmaz (li.) spielte zuletzt für den Landesligisten Firtinaspor Herne. In der neuen Saison wird der Defensivmann, der aus Gladbeck stammt, für FSM auflaufen. Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

Sein Weg führte ihn anschließend über FSM Duisburg zur SSV Buer und zu Firtinaspor Herne. Alle drei Teams spielten in der Landesliga. In der neuen Saison wird Aldirmaz nun in der Kreisliga A für FSM Gladbeck kicken.

FSM-Trainer Canikli setzt auf Gladbecker Jungs

„Ich habe schon Anfang letzter Saison mit ihm gesprochen. Er wollte zu uns kommen, wenn wir den Sprung in die Bezirksliga schaffen“, verrät FSM-Coach Engin Canikli. Und er sagt: „Obwohl wir nicht aufgestiegen sind, wechselt er zur neuen Spielzeit zu uns. Für Enes ist FSM eine Herzensangelegenheit. Er könnte woanders sicherlich ein paar Euro verdienen, bei uns bekommt kein Spieler Geld.“

„Ich habe derzeit die Qual der Wahl“, erzählt Canikli. Er wollte es hinbekommen, dass sein Verein gefragt ist, dass Spieler gerne zu ihm ins Team kommen. Das klappt offenbar: „Ich habe derzeit die Qual der Wahl, weil so viele Spieler zu uns wechseln wollen.“ Canikli betont: „Ich möchte aber Gladbecker Jungs in meinem Team haben und keine Legionäre von außerhalb. Enes kommt aus Gladbeck, er hat lange in Zweckel gespielt, das passt sehr gut zu uns.“