Fünfter Zugang! FSM Gladbeck rüstet seinen Kader weiter auf

Fußball-A-Ligist FSM Gladbeck hat erneut auf dem Spielermarkt zugeschlagen und einen Akteur verpflichtet, der zuletzt beim SV Horst 08 vorwiegend in der Bezirksligamannschaft zum Einsatz gekommen ist. Ferner hat nun auch ein weiterer (überaus torgefährlicher) Stammspieler seinen Vertrag verlängert.

Moritz Heidenreich hat schon für FSM Gladbeck gespielt

Aber der Reihe nach: Der Neue heißt Moritz Heidenreich, er ist 20 Jahre jung und am Hartmannshof im Gladbecker Süden alles andere als ein Unbekannter. Der Mittelfeldmann war nämlich für FSM bereits in der A-Jugend am Ball. Anschließend schloss er sich dem SV Horst 08 an.

In der Meisterschaftsrunde 2020/201 soll Heidenreich nun die Erstvert️retung von FSM verstärken. Auf der Facebookseite des Gladbecker A-Ligisten heißt es über den Zugang: „Mit Moritz kommt noch mal gewaltig Qualität dazu. Die Verpflichtung war außerdem wichtig für die langfristigen Pläne des Trainers.“

Torjäger Naim Yavuzaslan bleibt FSM Gladbeck treu

Torjäger Naim Yavuzaslan (li.) bleibt FSM Gladbeck treu. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Zudem gab der Verein bekannt, dass Naim Yavuzaslan auch in der nächsten Saison für FSM Gladbeck️ stürmen wird. Der routinierte Offensivmann erzielte in der zurzeit noch ausgesetzten Saison in 16 Spielen elf Tore und legte zwölf Treffer auf.

Ebenfalls FSM treu bleiben Serkan Köse, Mert Kara, Ziya Besevli, Emre Alkac, Ersel Özkadam, Murat Aktaş, Harun Cura, Atif Akbaba, Gürol Cakir, Marcel Heidenreich, Nasri Kilincarslan, Yakup Akbulut sowie die beiden Torhüter Arthur Jagus und Erol Altiok.

Heidenreich ist der fünfte Zugang von FSM Gladbeck

Moritz Heidenreich ist der fünfte Zugang von FSM. Zuvor hatte der Klub Kutsal Türkel, Nasir Ljoki (beide SV Zweckel), Enes Aldirmaz (Firtinaspor Herne) und Dogukan Turan an den Hartsmannshof gelotst.