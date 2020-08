Ein Bild aus der vergangenen Saison: Es ist entstanden beim Spiel in der Bezirksliga zwischen dem dem BV Rentfort mit Mirko Hülskemper (weißes Trikot) und dem VfB Kirchhellen. Der BVR gewann am 20. Oktober 2019 mit 2:1.

Fußball Für den BV Rentfort beginnt die neue Saison in Kirchhellen

Gladbeck. Der Spielplan der Bezirksliga 14 ist erschienen: Der BV Rentfort beginnt die neue Saison in Kirchhellen. Und der SV Zweckel genießt Heimrecht.

Die Bezirksliga-Staffel 14 beginnt aus Gladbecker Sicht gleich mit einem Quasi-Derby. Der BV Rentfort stellt sich nämlich zum Auftakt der Saison 2020/2021 beim VfB Kirchhellen vor. Der SV Zweckel genießt am ersten Spieltag Heimrecht.

An der Dorstener Straße empfängt der SV Zweckel am Sonntag, 6. September, die SG Suderwich. Die Schwarz-Grünen um Trainer Guido Naumann gehen favorisiert in diesen Vergleich. Zur Erinnerung: Als die vergangene Saison wegen der Corona-Pandemie abgebrochen wurde, belegte die SG Suderwich den vorletzten Tabellenplatz.

VfB Kirchhellen und BV Rentfort kennen und schätzen sich

Guido Naumann ist der Trainer des SV Zweckel. Seine Mannschaft genießt zum Auftakt der Saison 2020/2021 Heimrecht gegen die SG Suderwich. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Für den VfB Kirchhellen und den BV Rentfort könnte die Spielzeit kaum besser beginnen als mit dem direkten Vergleich. Die Verantwortlichen der beiden Klubs kennen und schätzen sich, beide Mannschaften ebenso. Man darf gespannt sein, wie dieses Kräftemessen ausgeht.

Für Karsten Quante ist es das erste Punktspiel als Trainer des BV Rentfort. Er ist ja beim BV Rentfort der Nachfolger des Ex-Kirchhelleners Marcel Lehmann.