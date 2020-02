Gelsenkirchen/Gladbeck/Kirchhellen: 24 Schiedsrichter fehlen

Gladbeck. Im Fußballkreis 12 (Gelsenkirchen, Gladbeck und Kirchhellen) fehlen aktuell 24 Schiedsrichter. In Kürze beginnt ein neuer Anwärterlehrgang.

Am 20. März beginnt im Fußballkreis 12 (Gelsenkirchen, Gladbeck, Kirchhellen) ein neuer Anwärterlehrgang für Schiedsrichter. Aktuell fehlen laut Uli Sabellek, Sprecher der hiesigen Spielleiter, 24 Unparteiische.

Schiedsrichter werden? Uli Sabellek kennt die Gründe, die dagegen sprechen, allzu genau. Er hält aber dagegen: „Auch wenn es in den letzten Monaten unschöne Vorfälle gegeben hat, bleibt der Job des Schiedsrichters ein Besonderer. Es macht Spaß, mitten im Geschehen zu sein.“ Und weiter: „Wir freuen uns auf Interessenten im Alter ab zwölf Jahren, die als Schiedsrichter ausgebildet werden möchten.“

Der Anwärterlehrgang für Schiedsrichter beginnt am 20. März

Der neue Kurs beginnt am 20. März im Kinder- und Jugendhaus der Manuel Neuer Kids Foundation an der Urbanusstr. 31 in Gelsenkirchen (Zugang über die Romanusstraße). Los geht’s um 18 Uhr. Die Prüfung findet am Samstag, 4. April, um 10 Uhr statt.

Interessenten werden gebeten, sich entweder schriftlich bei Lars Sielemann, Zum Ehrenmal 16, 45894 Gelsenkirchen, oder per Email unter l.sielemann@googlemail.com anzumelden. Anzugeben sind der Name, das Geburtsdatum, die Adresse, Telefonnummer, Email-Anschrift und gegebenenfalls die Vereinszugehörigkeit. Alternativ ist eine Online-Anmeldung über die Kreishomepage (http://flvw-kreis-12.net/schiedsrichter.html) möglich.