Gladbeck: Ion Geanta wird 70 - ein Leben für den Tennissport

„Es macht mir immer noch Spaß. Außerdem könnte ich gar nicht anders.“ Das sagt Ion Geanta, der Tennistrainer des Gladbecker Vereins TC Haus Wittringen. Am heutigen Sonntag (26. April) feiert er seinen 70. Geburtstag. Die große Feier im Schloss Wittringen musste er wegen der Corona-Pandemie absagen. „Die“, betont Ion Geanta, „wird aber nachgeholt.“

Ion Geanta hat in Gladbeck eine neue Heimat gefunden

Seit dem 1. Mai 2018 zeichnet Ion Geantas Tennis Academy für das Training beim TCHW verantwortlich. Der Coach lebt mittlerweile in Gladbeck und fühlt sich vor Ort pudelwohl. Insbesondere natürlich auf der Anlage im Schatten des Wasserschlosses. „Die ist traumhaft“, sagt Ion Geanta.

Seit knapp zwei Jahren ist die Tennis Academy von Ion Geanta für das Training des TC Haus Wittringen verantwortlich. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Obwohl er bereits 1979 nach Deutschland kam, ist Ion Geanta in seiner Heimat immer noch ein Begriff. „Am Anfang dieser Woche hat mich die größte rumänische Sportzeitung interviewt und am vergangenen Freitag ein Fernsehsender“, sagt Ion Geanta. Und der kann wahrlich viel erzählen.

In Halle hat Ion Geanta unter anderem Hendrik Dreekmann trainiert

Von seiner Zeit in Bukarest beispielsweise, als er erst als Spieler und auch noch in jungen Jahren als Trainer große Erfolge feierte. Und von seiner Flucht in die Bundesrepublik Deutschland – anno 1979 stand Rumänien noch unter der Knute des Diktators Nicolae Ceaușescu – und schließlich von seiner Zeit im Westen.

„Meine spannendsten und erfolgreichen Jahre habe ich in Halle erlebt“, sagt der Wahl-Gladbecker im Gespräch mit der WAZ. Gerry Weber, der tennisbegeisterte Unternehmer, war auf den Rumänen aufmerksam geworden, weil dieser als Trainer der TG 49 Bochum, des Bezirks und schließlich auch als Stützpunkttrainer des westfälischen Verbandes viele Erfolge feiern konnte. Weber lud Ion Geanta nach Halle ein und machte ihm ein Angebot. „In Halle sollte ich eigentlich nur Trainer von Hendrik Dreekmann werden“, erinnert sich Ion Geanta, der im April 1990 Bochum verließ und dem Ruf Gerry Webers folgte. Es blieb aber nicht nur bei der Zusammenarbeit mit Hendrik Dreekmann.

Geanta war auch in Neheim-Hüsten und Versmold sowie für den DTB tätig

Ion Geanta hatte Garry Weber nämlich vorgeschlagen, eine schlagkräftige Herrenmannschaft aufzubauen. Gesagt, getan, das Team des TC Blau-Weiß Halle stieg anno 1994 erstmals in die Bundesliga auf und sicherte sich nur ein Jahr später den Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Und auch die Zusammenarbeit mit Hendrik Dreekmann verlief erfolgreich. Der aus Bielefeld stammende Profi schaffte es immerhin bis auf Weltranglistenplatz 39 und in zwei ATP-Finals.

Infolge von „Unstimmigkeiten“, so Ion Geanta heute, verließ er schließlich Halle und war danach im sauerländischen Neheim-Hüsten tätig, in Versmold und kurz auch mal für den Deutschen Tennis-Bund. 2010 gründete er schließlich seine Tennis Academy in Essen.

Samir Saadeldin stellt den Kontakt zum TC Haus Wittringen her

Der Kontakt zum TC Haus Wittringen kam über Samir Saadeldin, Sportwart des Vereins, zustande. Ion Geanta kam nach Gladbeck – aber nicht nur als Trainer. Nein, er brachte auch das internationale U18-Jugendranglistenturnier mit, das vor drei Jahren erstmals an der Burgstraße ausgetragen worden ist.

Manb kennt sich: Bundestrainerin Barbara Rittner (re.) und Ion Geanta am Randes des Internationalen Jugendturniers, das der TC Haus Wittringen ausrichtet. Foto: Carsten Gerhold / K. A.

Das Turnier, das in Wittringen unter dem dem etwas sperrigen Namen „Van der Valk Hotel Junior Cup – Powered by Babolat“ über die Bühne geht, gehört der Kategorie 2 an und versammelt Top-Talente aus dem In- und Ausland (Top 100 der Welt bei den Junioren, Top 200 bei den Juniorinnen). Es ist nach Berlin und Offenbach das drittbedeutendste in Deutschland.

TC Haus Wittringen ist für die Zeit nach der Zwangspause gerüstet

Ion Geanta, der in Wittringen als Turnierdirektor und Veranstalter fungiert, hat das Turnier anno 2000 noch in Halle ins Leben gerufen: „Ich konnte seinerzeit Gerry Weber überzeugen, zu den Gerry Weber Open ein großes Jugendturnier zu organisieren. Von 2014 bis 2016 haben Turnierdirektor Silviu Matei und ich das Turnier dann in Bochum durchgeführt.“ Sollte der Junior Cup wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden können – noch ist die für August angesetzte Veranstaltung nicht abgesagt worden –, wird sie laut Ion Geanta halt im nächsten Jahr ausgetragen. „Ich konferiere regelmäßig mit unserem Vorstand“, erzählt er.

Für die Zeit nach der Zwangspause sind Ion Geanta und der TC Haus Wittringen längst gerüstet: „Die Trainingspläne für den Sommer sind gemacht, ich hoffe, wir können im Mai unter bestimmten strengen Corona-Voraussetzungen zumindest schon wieder trainieren.“

Ion Geanta hat nach wie vor Spaß an seiner Arbeit

Wer sich mit Ion Geanta über Tennis, das internationale Turnier oder den TC Haus Wittringen unterhält, merkt sogleich: Der Mann, der am 26. April seinen 70. Geburtstag feiert, hat tatsächlich nach wie vor jede Menge Spaß an seiner Arbeit.