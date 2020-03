Gladbeck: Kästner-Realschule gewinnt Tischtennisturnier

Die Klasse 6a der Gladbecker Erich-Kästner-Realschule darf am Finale der nordrhein-westfälischen Meisterschaften im Tischtennis-Rundlauf teilnehmen. Sie werden am Mittwoch, 29. April, in Düsseldorf ausgetragen. Das Ticket für das Turnier in der Landeshauptstadt lösten die Kästner-Realschülerinnen und -schüler jetzt bei den Titelkämpfen auf Bezirksebene in der Riesener-Halle.

Die Aufregung an der Schützenstraße war riesengroß. Denn es trafen sich rund 280 hochmotivierte Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen drei bis sechs, um sich beim Milchcup im Tischtennis-Rundlauf zu messen.

Wettkampfgetränk Nummer eins ist die Schulmilch

Gemeinsam kämpften sie um den Sieg ihrer Altersklasse und den Einzug für das Finale der Landesmeisterschaft. Die Teilnehmer hatten sich zuvor anlässlich von Schulwettkämpfen qualifiziert. Im Bezirksturnier lieferten sie sich rasante Ballwechsel und spannungsgeladene Endspiele. Wettkampfgetränk Nummer eins war die Schulmilch.

Die Pfefferackerschule, Gelsenkirchen gewann mit ihrer Mannschaft Klasse 3b in der Jahrgangsstufe drei. Die Siegermannschaft des vierten Schuljahrs stellte die Grundschule Bedingrade aus Essen (Klasse 4b). In der Stufe fünf siegte die Martin-Luther-King-Schule aus Marl beim Jungen/Mixed-Wettbewerb (Klasse 5b). Bei den Mädchen des fünften Schuljahrs triumphierten die Schülerinnen des Steinbart-Gymnasiums aus Duisburg (Klasse 5a). Im sechsten Schuljahr errangen bei den Jungen/Mixed die Spieler der Erich-Kästner-Realschule aus Gladbeck (Klasse 6a) den Sieg und wurden von den Mitschülern begeistert gefeiert. Für das Gymnasium Heißen aus Mülheim/Ruhr machten die Mädchen der sechsten Jahrgangsstufe den Titel perfekt (Klasse 6a).

Der Milchcup wird zum 20. Male ausgetragen

Bereits zum 20. Mal stellen Schülerinnen und Schüler aus ganz Nordrhein-Westfalen beim von der Landesvereinigung der Milchwirtschaft Nordrhein-Westfalen e. V. (LV Milch NRW) ausgeschriebenen Milchcup ihr Können in dem superschnellen Spiel unter Beweis. Seit dem Start des deutschlandweit einzigen Wettkampfs im Tischtennis-Rundlauf im Jahr 2000 nehmen jährlich über 400000 Schülerinnen und Schüler an dem beliebten Turnier teil.