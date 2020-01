Gladbeck: Kira Lipperheide für Junioren-WM nominiert

Kira Lipperheide, Bobanschieberin des TV Gladbeck Kufe, darf wie im vergangenen Jahr an den Junioren-Weltmeisterschaften teilnehmen. Starten wird die 19-Jährige erneut mit Pilotin Kim Kalicki. Das verriet jetzt Heiner Preute, Lipperheides Heimtrainer, der WAZ.

Im vergangenen Jahr sicherten sich Kalicki und Lipperheide am Königssee in der U23-Wertung die Goldmedaille. Bei den globalen Titelkämpfen, die am 8./9. Februar in Winterberg über die Bühne gehen, geht es auch um ein Ticket für den Saisonhöhepunkt, sprich für die Weltmeisterschaft der Aktiven in Altenberg (21. Februar bis 1. März). Die Junioren-Titelträger qualifizieren sich nämlich für die WM im Erzgebirge.

Annika Drazek pausiert in St. Moritz

Die Gladbeckerin Annika Drazek (li.) pausiert beim Weltcup in St. Moritz. Pilotin Mariama Jamanka (re.) startet stattdessen mit Kira Lipperheide. Foto: Jeff Mcintosh / dpa

Zunächst darf Lipperheide aber ihr nächstes Weltcuprennen bestreiten. In St. Moritz, auf der einzigen Natureisbahn der Welt, wird sie am heutigen Samstag wie bereits zum Saisonauftakt in den USA und am vergangenen Wochenende am Königssee in St. Moritz mit Olympiasiegerin Mariama Jamanka an den Start gehen. Und wie schon am Königssee pausiert die Gladbecker Startrakete Annika Drazek. Das geschieht im Hinblick auf die WM.

Zuletzt wurden Jamanka/Lipperheide Sechste. „Das war darauf zurückzuführen, dass die beiden gesundheitlich angeschlagen waren“, so Heiner Preute.

Der erste Lauf beginnt am heutigen Samstag um 9.30 Uhr, der zweite um 11 Uhr. Das ZDF überträgt um 11 bzw. 13.55 Uhr.