Gladbeck: Nachholtermin fürs Derby Adler vs. BVR II steht

Einen Termin gefunden für das Nachholspiel in der Kreisliga A1 zwischen Adler Ellinghorst und dem BV Rentfort II haben jetzt die beiden Trainer Andre Marcussen und Michael Berger. Der Vergleich, der am Sonntag, 23. Februar, ausgefallen ist, geht nun am Donnerstag, 26. März, über die Bühne.

Anstoß im Kröger Park an der Ellinghorster Straße ist um 19.30 Uhr. Das teilte Adler-Geschäftsführer Marcus Jacobi der WAZ mit.

Lokalderby steht im Zeichen des Abstiegskampfs

Das Lokalderby steht ganz im Zeichen des Abstiegskampfs. Die Zweitvertretung des BVR nimmt aktuell mit 13 Punkten den vorletzten Tabellenplatz ein. Nur zwei Zähler Vorsprung haben die Rentforter vor dem Abstiegsplatz, den derzeit die SpVgg Westfalia Buer einnimmt.

Aber auch die Ellinghorster Adler sind noch längst nicht alles Sorgen ledig. Für sie stehen aber nach neun Spielen in Folge ohne Niederlage immerhin 17 Zähler zu Buche. Am Sonntag, 8. März, empfangen die Adler jedoch den souveränen Spitzenreiter SpVgg Erle 19. Die Rentforter Zweitvertretung tritt am nächsten Spieltag zum Derby bei SG Preußen Gladbeck an.