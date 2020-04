Gladbecker wird Co-Trainer beim Zweitligisten Darmstadt 98

Darmstadt/Gladbeck. Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 wird in der neuen Saison von Markus Anfang trainiert. Der bringt seinen Co mit - und das ist ein Gladbecker.

Er ist gebürtiger Gladbecker und ab Sommer Co-Trainer beim Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98: Florian Junge heuerte jetzt bei den Lilien an.

Junge lernte bei der DJK Germania Gladbeck das Fußballspielen

Am Ende der vergangenen Saison war der heute 34-jährige Florian Junge zusammen mit Trainer Markus Anfang beim 1. FC Köln entlassen worden, obwohl der Aufstieg der Geißbock-Elf in die deutsche Eliteklasse so gut wie sicher feststand. Für die kommende Saison verpflichteten die Lilien aus Darmstadt , bei denen Trainer Dimitrios Grammozis seinen Vertrag nicht verlängern wollte, Markus Anfang.

Ein Bild aus Kölner Zeiten: Florian Junge inmitten von FC-Profis. Foto: Junge / 1. FC Köln

Und der nahm seinen Co aus Kölner Zeiten, also Florian Junge, gleich mit. Der an der Voßstraße in Gladbeck zur Welt gekommene Fußballverrückte, der einst für die und den SV Zweckel seine Fußballschuhe schnürte, musste seine aktive Karriere verletzungsbedingt frühzeitig beenden.

Junge war Trainer bei Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und den 1. FC Köln

Daher wurde er schon in jungen Jahren Trainer. Seine ersten Stationen als Coach waren bei Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und schließlich beim 1. FC Köln, jeweils im Nachwuchsbereich. Beim Traditionsverein aus der Domstadt war Junge zunächst für die U15 verantwortlich, ehe er im Sommer 2018 Assistenztrainer der Profimannschaft wurde. Zum seinem Aufgabenbereich gehörte beim FC die akribische Vorbereitung auf den nächsten Gegner, so besuchte der Gladbecker zum Beispiel Spiele der nächsten Gegner, um diese genau unter die Lupe zu nehmen.

SV Darmstadt 98 belegt aktuell in Liga zwei den sechsten Tabellenplatz

Noch in seiner Kölner Zeit fasste er im Gespräch mit der WAZ seine Aufgabe folgendermaßen zusammen: Maxime der Arbeit sei, „jeden Spieler hinsichtlich seiner individuellen Fähigkeiten besser zu machen mit dem Ziel, dass er so der Mannschaft umso besser helfen kann“.

Der SV Darmstadt 98 belegt aktuell den sechsten Tabellenplatz in der Zweiten Liga. Acht Punkte trennen den Klub vom Hamburger SV, der Relegationsrang drei belegt. Spitzenreiter Arminia Bielefeld hat 15 Zähler Vorsprung zu den Lilien.