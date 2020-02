Gladbeckerin Kira Lipperheide holt Gold bei der Junioren-WM

WM-Gold! Kira Lipperheide (TV Gladbeck Kufe) und Kim Kalicki (TuS Eintracht Wiesbaden) haben in Winterberg bei den Bob-Juniorenweltmeisterschaften den Titel in der U26- und in der U23-Wertung gewonnen. Damit sicherte sich das mitfavorisierte deutsche Team auch einen Startplatz bei der WM in Altenberg in zwei Wochen.

Kalicki und Lipperheide trumpfen in Winterberg groß auf

Der TV Gladbeck schickt bei der Bob-WM in Altenberg in zwei Wochen in Kira Lipperheide (li.) und Annika Drazek zwei Anschieberinnen an den Start. Genau das war der Plan von Trainer Heiner Preute gewesen. Foto: TV Gladbeck

„Das ist natürlich das I-Tüpfelchen“, sagte Lipperheide, die erst seit etwas mehr als einem Jahr als Bobanschieberin aktiv ist. Die aus Castrop-Rauxel stammende ehemalige Sprinterin bereitete sich im Sauerland mit dem Titelgewinn übrigens selbst ihr schönstes Geburtstagsgeschenk. Am Tag vor dem großen Wettkampf feierte sie nämlich ihr 20. Wiegenfest.

Kira Lipperheide und Kim Kalicki waren in dieser Saison noch nicht gemeinsam an den Start gegangen. Ungeachtet dessen trumpften sie in der Winterberger Veltins Eisarena groß auf. In beiden Läufen glückte ihnen die Startbestzeit. Und auch auf der Strecke unterliefen Pilotin Kim Kalicki keine Fehler.

Kalicki/Lipperheide siegen vor Russland und China

Am Start hatte Heiner Preute, der Trainer des TV Gladbeck Kufe, seiner Athletin und Kim Kalicki die Daumen gedrückt. „Letztlich“, so Preute, „war es aber ein entspannter Tag. Sie haben von allen Starterinnen die kompletteste Leistung angeboten.“

Das spiegelte sich im Endergebnis wider: Kim Kalicki/Kira Lipperheide gewannen mit 0,25 Sekunden Vorsprung den Titel vor dem Bob der russischen Pilotin Lubov Chernykh. Rang drei belegte die Chinesin Qing Ying.

Nach der Siegerehrung feiern Lipperheide und Kalicki in einem Irish Pub

Kalicki sagte: „Ich bin einfach nur so happy, dass wir jetzt in Altenberg starten dürfen, das war unser Ziel. Das lief ganz gut heute, würde ich sagen. Wir fahren morgen nochmal nach Hause, um bei unseren Familien Luft zu holen. Am Dienstag geht es dann weiter nach Altenberg. Dort fahren wir dann ein paar Tage, bevor es in zwei Wochen zur WM geht“

Nach den Wettbewerben und der Siegerehrung feierten Lipperheide, Kalicki und Preute mit ihren Familien in Winterberg in einem Irish Pub den Gewinn der Goldmedaille und die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Altenberg. Richtig krachen lassen durften es die Mädels aber nicht. „Sie sind ja mit der Saison noch nicht durch“, betonte Trainer Preute. Und weiter: „Ein kleines Guinness ist heute aber sicher drin.“

TV Gladbeck Kufe ist bei der WM nun mit zwei Athletinnen vertreten

Der TV Gladbeck Kufe ist damit beim Saisonhöhepunkt mit zwei Athletinnen vertreten: Neben Kira Lipperheide (im Bob von Kim Kalicki) wird natürlich auch Startrakete Annika Drazek mit Olympiasiegerin Mariama Jamanka in Sachsen an den Start gehen.