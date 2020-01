Gladbeckerin Lipperheide mit Olympiasiegerin nur Sechste

Enttäuschend verlief für Anschieberin Kira Lipperheide (TV Gladbeck Kufe) und Olympiasiegerin Mariama Jamanka (BRC Thüringen) das Bob-Weltcuprennen am Königssee. Das Duo musste sich in der Endabrechnung mit dem sechsten Platz zufrieden geben.

0,37 Sekunden betrug der Rückstand von Jamanka/Lipperheide auf die siegreichen US-Amerikanerinnen Kaillie Humphries/Sylvia Hoffmann. Auf den Plätzen folgten die beiden deutschen Bobs von Laura Nolte/Erline Nolte und Stephanie Schneider/Ann-Christin Strack. Rang vier sicherten sich die Kanadierinnen Christine de Bruin/Kristen Bujnowski, Fünfte wurden Katrin Beierl/Jennifer Jantina Oluumi Desire Onasa aus Österreich.

Gladbeckerin Annika Drazek geht am Königssee nicht an den Start

Die Gladbeckerin Annika Drazek wurde am Königssee geschont. Re.: Chef-Bundestrainer René Spies. Foto: Falk Blesken / WP

Annika Drazek, die zweite Anschieberin des TV Gladbeck Kufe, griff am Königssee nicht ins Geschehen ein. Mariama Jamanka gönnte der Startrakete eine Verschnaufpause - schließlich stehen in Kürze die Weltmeisterschaften an.

Laura Nolte war nach dem Rennen in Oberbayern einfach nur glücklich, obwohl sie von Kaillie Humphries/Sylvia Hoffmann nur die Winzigkeit von 0,03 Sekunden trennte. Sie sagte: „Ich freue mich einfach, dass es momentan so gut läuft.“ Warum ist das so? „Ich denke, das hängt auch einfach mit der Leichtigkeit zusammen, mit der wir an die Rennen herangehen. Wir machen uns keinen Druck, setzten uns keine Erwartungen – vielleicht ist das das Geheimnis.“