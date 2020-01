Grün-Weiß Schultendorf: Frauen gewinnen das Spitzenspiel

Damit war zu rechnen gewesen: In der Tischtennis-Landesliga kassierte der abstiegsgefährdete TTV Grün-Weiß Schultendorf eine deutliche Heimniederlage gegen den Aufstiegsaspiranten TTC MJK Herten. Nach knapp zwei Stunden war in der Halle an der Woorthstraße die Messe schon gelesen, die Gastgeber gratulierten den Hertenern zu ihrem 9:2-Erfolg.

TTV GW Schultendorf: Neumann/Zureck feiern Fünf-Satz-Sieg

Zweimal erfolgreich war im Match gegen Beckhausen Julia Gewande-Werding (TTV GW Schultendorf). Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Spannend ging es los am Samstagabend in Schultendorf. Das erste Doppel der Grün-Weißen, Christian Neumann/Thorsten Zureck, rang nämlich seine Kontrahenten Bernd Homann/Alexander Antoniadis in fünf Sätzen nieder (11:8, 7:11, 11:7, 8:11, 11:5). Das sollte allerdings für längere Zeit das einzige Erfolgserlebnis der nicht in Bestbesetzung angetretenen Gladbecker bleiben. Das zweite Erfolgserlebnis schaffte schließlich Niklas Lobitz - das war der Punkt zum 2:7.

In der Tabelle nehmen die Schultendorfer mit nunmehr 9:15 Punkten den achten Rang und somit den ersten Relegationsplatz ein.

Schultendorfer Frauen dürfen vom Aufstieg in die Bezirksliga träumen

Die Schultendorfer Frauen dagegen dürfen weiter vom Wiederaufstieg in die Bezirksliga träumen. Am Sonntag gewannen sie zu Hause das Verfolgerduell gegen den TB Beckhausen mit 6:4. In der Tabelle liegen die Gladbeckerinnen punktgleich mit Spitzenreiter Dream Team Recklinghausen, das beim TTC Lembeck über ein 5:5 nicht hinausgekommen ist, auf Rang zwei.

In der Begegnung mit Beckhausen waren für Grün-Weiß Leoni Reinbothe (2), Sonja Marohn (2) und Julia Gewande-Werding (2) erfolgreich.