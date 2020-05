Karl Englich wechselt vom SV Zweckel II zu Preußen Gladbeck

Gladbeck. Mit dem SV Zweckel II steigt Karl Englich wohl in die Kreisliga A auf. Den Verein verlässt er trotzdem. Und heuert bei Preußen Gladbeck an.

Die Trainersuche ist beendet: Karl Englich wird in der neuen Saison Trainer bei Preußen Gladbeck. Englich stand zuvor bei der zweiten Mannschaft des SV Zweckel an der Seitenlinie.

Nachdem Daniel Thiele und Dennis Wroblewski vor einigen Wochen ihren Rücktritt als Trainer von Preußen Gladbeck zum Saisonende bekanntgaben, mussten die Schwarz-Gelben auf Trainersuche gehen und wurden beim SV Zweckel II fündig.

Englich hat den Abschied in Zweckel früh angekündigt

„Ich habe in Zweckel bereits im Dezember zum Vorstand gesagt, dass ich zum Saisonende aufhöre“, erklärt Karl Englich gegenüber der WAZ. Englich, kein unbekanntes Blatt im Amateurfußball, formte in zwei Jahren eine komplett neue Mannschaft beim SV Zweckel, ist aktuell Tabellenführer der Kreisliga B. Durch die Corona-Krise wird nun vermutlich der Aufstieg gefeiert werden.

Dafür bedanken sich die Zweckeler. Uli Wloch, 1. Vorsitzender des SV Zweckel: „Eigentlich hatte Karl einen drei Jahresvertrag bei uns, den er nun aber nur zwei Jahre erfüllt hat. Sein Ziel war es in drei Jahren aufzusteigen, das hat er nun im zweiten Jahr aller Voraussicht nach geschafft. Ich wünsche Karl bei Preußen alles Gute.“

Zwichen dem Trainer und Zweckel passte es nie

Ein Grund für die vorzeitige Trennung: Englich und Zweckel – das passte nie so wirklich. „Es fehlte an der Kommunikation“, sagen Wloch und Englich unisono und sind sich einig: „Manchmal muss man einen Schlussstrich ziehen.“ Der scheidende Trainer schaut aber auf schöne Jahre in Zweckel zurück: „Ich hatte noch nie eine so charakterstarke Mannschaft. Das war eine sehr schöne Zeit und ich wünsche den Zweckelern alles Gute.“

Und eigentlich wollte Englich erst einmal eine Pause vom Trainer da sein machen. Doch die Verantwortlichen von Preußen Gladbeck kamen nun auf ihn zu, wollten ihn verpflichten. „Ich hatte gute Gespräche in Preußen. Das Umfeld ist top und ich bin mir sicher, dass wir hier einiges erreichen können.“

Frischer Wind für den Gladbecker A-Ligisten

Der Übungsleiter weiß von der Qualität der Preußen: „Ich kenne viele Spieler aus der Mannschaft, einige Jungs wollten mich unbedingt haben.“ Wichtig sei, dass man in den A-Ligisten frischen Wind reinbringe. Das sahen auch Thiele und Wroblewski so.

Thiele erklärte vor einigen Wochen: „Es wird Zeit für einen Neuanfang in Preußen und der kann am besten mit einem neuen Trainer gemacht werden.“ Mit Englich wurde dieser nun gefunden. Er sagt: „Ich werde erst einmal mit allen Spielern, die aktuell bei Preußen sind, sprechen und dann müssen wir schauen, an welchen Stellen wir den ein oder anderen Spieler verpflichten können.“

Ein Nachfolger für den Trainerposten beim SV Zweckel II ist nach Informationen der WAZ übrigens noch nicht gefunden, doch Gespräche laufen. „Wir hoffen, dass wir schnellstmöglich einen neuen Trainer präsentieren können“, erklärt Wloch.