Paul Nachtigal: Ur-Rentforter mit Zweckeler Vergangenheit

„Ich kenne die Bedingungen und die Leute hier. Die Chance, sofort im Seniorenbereich zu spielen, hat mich sehr gereizt.“ Das sagt Paul Nachtigal mit Blick auf seinen Wechsel im vergangenen Sommer. Nach drei Jahren war der Nachwuchsfußballer zu seinem Heimatverein BV Rentfort zurückgekehrt. Der Mittelfeldspieler, der noch in der A-Jugend kicken darf, wechselte wegen der besseren Perspektive von BW Westfalia Langenbochum wieder an die Hegestraße.

Gegen den FC Marl bestreitet Nachtigal sein erstes komplettes Seniorenspiel

Paul Nachtigal (am Ball) kickte in der B-Jugend für den SV Zweckel. Das Bild zeigt den Mittelfeldspieler im SVZ-Trikot im Ortsderby gegen den BV Rentfort. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Die Chance, sofort im Seniorenbereich Fuß zu fassen, nutzte der Youngster. Er drängte sich bei den Übungseinheiten bei Trainer Marcel Lehmann auf. Dazu saugte Nachtigal die Tipps seiner erfahrenen Mitspieler auf und versuchte, sie schnellstmöglich umzusetzen. „Ich habe in diesem halben Jahr sehr viel gelernt und positives Feedback bekommen“, so der Gladbecker.

Es gab in seinen ersten sechs Monaten im Seniorenbereich vor allem zwei Momente, an die er besonders gerne zurückdenkt: Da war einmal sein erstes Seniorenspiel über 90 Minuten gegen den Aufstiegsfavoriten FC Marl, welches die Schwarz-Weißen mit 2:1 gewannen. Und schließlich war da der Gewinn der Hallenstadtmeisterschaft im vergangenen Monat.

Paul Nachtigal hat in der Jugend auch mal für den SV Zweckel gespielt

Trotz dieser positiven Erlebnisse hat der Mittelfeldspieler in der laufenden Saison noch einiges vor: Er möchte mit der Rentforter A-Jugend in die Bezirksliga aufsteigen und sich mit der ersten Mannschaft oben festsetzen - sowie in der Abschlusstabelle vor dem Stadtrivalen SV Zweckel stehen. „Nach dem Hinspiel (das ging an der Dorstener Straße mit 0:3 verloren, d. Red.) ist unser Ehrgeiz sehr hoch. Wir werden versuchen, Wiedergutmachung zu betreiben“, erklärt Paul Nachtigal.

Er selbst kennt beide Gladbecker Bezirksligisten ganz gut. Denn der jüngste Spieler im Rentforter Seniorenkader tauschte in der B-Jugend das schwarz-weiße- gegen das schwarz-grüne Trikot ein. An der Dorstener Straße erlebte Nachtigal zwei komplett verschiedene Spielzeiten. In seiner ersten Saison beim SVZ entwickelte er sich weiter und seine Mannschaft gewann sogar den Kreispokal.

Paul Nachtigal fühlt sich wohl beim BV Rentfort

Doch nachdem der Trainer den Verein verlassen hatte und seine Kollegen in die A-Jugend gewechselt waren, war auf einmal alles ganz anders in Zweckel. „Es gab viele Trainerwechsel und leere Versprechungen. Manchmal standen wir nur mit zehn Spielern auf dem Platz“, erinnert sich der inzwischen 18-Jährige.

Aus diesem Grund kam für ihn im vergangenen Sommer ein Wechsel zurück in den Gladbecker Norden überhaupt nicht in Frage. „Es ist beim BV einfach familiärer“, sagt der Paul Nachtigal. Ob der Ur-Rentforter noch einmal dieses familiäre Umfeld verlassen wird, ist derzeit nur schwer vorstellbar. „Ich beschäftige mich mit keinem Wechsel. Ich fühle mich sehr wohl und habe bald auch schon ein Gespräch mit dem neuen Trainer Karsten Quante“, so Nachtigal abschließend.