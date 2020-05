Preußen Gladbeck: Neuer Torwart und Trainerteam für Englich

Karl Englich wird in der kommenden Saison Trainer bei Preußen Gladbeck sein. Das steht nun seit einigen Wochen festber. Der neue Übungsleiter am Gladbecker Jahnplatz bastelt derzeit fleißig am Kader, hat nun sein Trainerteam beisammen.

Als Co-Trainer wird Christian Scheuplein agieren. Scheuplein, ein Zweckeler Urgestein, verlässt die Grün-Weißen nach etlichen Jahren und wird Englich assistieren. Der ehemalige Torhüter hatte bereits vor zwei Jahren seine aktive Karriere als Torwart beendet, sprang in der Folgezeit nur noch in absoluten Notfällen ein und hielt seinen Kasten sauber. Nun der Wechsel von Zweckel zur SGP.

Maik Brömmelhus wird in Englichs Team den Posten des Torwart-Trainers einnehmen. „Es fehlt nur noch die endgültige Zusage von Dennis Wimmers als weiterer Co-Trainer und dann bin ich sehr zufrieden“, sagt Englich.

Torwart Artz kommt von Erle II

Des Weiteren installierte Englich mit Boris Crevatin einen Manager für seine Mannschaft. „Boris kümmert sich um die Organisation und Sponsoren-Akquise, damit wir für die neue Saison gut gerüstet sind“, erklärt Englich, der indes bereits auch schon seinen ersten Neuzugang präsentieren kann.

Von der SpVgg. Erle 19 II wechselt Torhüter Andreas Artz zu Schwarz-Gelb Preußen. Artz soll den Konkurrenzkampf im Tor in der kommenden Saison beleben.