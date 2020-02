Preußen Gladbeck - Thiele: „Wollen jedes Spiel gewinnen“

Ist es das erste Pflichtspiel des Jahres 2020, das eine Gladbecker Fußballmannschaft austragen wird? Am Donnerstag (27. Februar, 19.30 Uhr) soll jedenfalls in der Kreisliga A1 der Vergleich zwischen SG Preußen Gladbeck und dem VfL Grafenwald stattfinden.

Für SG Preußen Gladbeck geht es eigentlich um nichts mehr

In der Vorbereitung testete SG Preußen Gladbeck - das Bild zeigt Konstantin Vorobev (schwarzes Trikot) - unter anderem gegen den Bochumer Klub Eintracht Grumme. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

„Endlich hat die fußballfreie Zeit ein Ende“, hatte SGP-Trainer Daniel Thiele Mitte Februar vor der Begegnung mit dem VfL Grafenwald gesagt. Es fiel aber aus. Nun, knapp zwei Wochen später, soll es endlich über die Bühne gehen.

Für die Gladbecker geht es in dieser Saison eigentlich um nichts mehr. Dennoch sagt Thiele: „Wir wollen jedes Spiel in der Rückserie gewinnen.“ Und so nimmt er auch die Favoritenrolle gegen die Wöller an.

Die Vorbereitung verlief für SG Preußen Gladbeck nicht nach Plan

Während die Schwarz-Gelben auf dem fünften Tabellenplatz stehen, kämpfen die Wöller um den Klassenerhalt. In diesen Abstiegskampf möchte Thiele mit seiner Elf in diesem Jahr nicht aktiv eingreifen und deshalb vor allem die unten stehenden Gegner allesamt bezwingen.

Ungeachtet dessen war die Vorbereitung für die Schwarz-Gelben nicht das Gelbe vom Ei. Thiele: „Fitness wird unser Problem sein, weil das in der Vorbereitung nicht geklappt hat, alle auf einen Stand zu bringen. Daran müssen wir in den nächsten Wochen arbeiten.“