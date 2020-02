Preußen Gladbeck: Trainer Thiele wählt drastische Worte

Drastische Worte wählt Daniel Thiele, Trainer von SG Preußen Gladbeck, vor dem Auswärtsspiel seiner Mannschaft beim BV Horst-Süd. Er sagt: „Wenn wir so spielen wie gegen den VfL Grafenwald, gewinnen wir in dieser Saison kein Spiel mehr.“

Mit 2:4 ging das Nachholspiel gegen die Wöller verloren. Was muss besser werden bei den Preußen? Darauf antwortet Thiele nur kurz und knapp: „Alles!“

Für SG Preußen Gladbeck geht es nur noch um die goldene Ananas

Die Gladbecker stehen zwar vor dem Spiel beim BV Horst-Süd tabellarisch als Favorit dar, doch diese Rolle mag der Trainer definitiv nicht annehmen: „Ich hoffe, dass alle halbwegs wach werden für Sonntag und dann können wir auch das Spiel erfolgreich gestalten.“

Mit 27 Punkten stehen die Gladbecker gerade zwar weiterhin auf dem fünften Tabellenplatz, doch soll das so bleiben, müssen am Sonntag Punkte her. Die Horster aber erweisen sich in dieser Saison als solider Aufsteiger, haben sieben Punkte Vorsprung vor einem Abstiegsplatz, können aber bei weiteren Niederlagen noch unten hereinrutschen. Anders als Preußen Gladbeck: Für die SGP geht es nur noch um die goldene Ananas.

Anstoß: Sonntag, 1. März, 15 Uhr, Fischerstraße in Gelsenkirchen