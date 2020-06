Saisonabbruch: SV Zweckel II steht als Aufsteiger fest

Gladbeck. Die Fußballsaison in Westfalen ist beendet. Und das bedeutet, dass die Zweckeler Zweitvertretung als Aufsteiger in die Kreisliga A feststeht.

Die Delegierten des Verbandstages und des Verbandsjugendtages haben im schriftlichen Umlaufverfahren mit einem jeweils deutlichen Votum entschieden: Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen beendet endgültig die aktuelle Saison aufgrund der Corona-Pandemie. Das bedeutet für Gladbeck: Der SV Zweckel II steigt in die Kreisliga A auf, der BV Rentfort IV in die Kreisliga B. Der BVR hat aber bereits abgewunken.

Die Spieler der Vierten haben abgestimmt - und sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, weiter in der C-Liga zu kicken. Dazu Spielertrainer Maik Rogalski: „Erst einmal gibt unsere Anlage nicht mehr Kapazitäten her und eine Liga höher bedeutet mehr Training und mehr Aufwand. Das ist für viele von uns aber nicht möglich.“ Und deshalb werden die Rentforter in der neuen Saison darum spielen, den Titel in der C-Liga zu verteidigen.

Der SV Zweckel II muss neu formiert werden

Rogalski lobte seine Jungs über den grünen Klee: „Ich muss der ganzen Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Denn die Saison war nicht nur fußballerisch gut anzusehen, sondern jeder einzelne hat sich für den Erfolg untergeordnet.“ Und dazu, betont Rogalski, gehöre schon sehr viel Klasse und Charakter.

Der SV Zweckel II wird mit einer komplett neuformierten Mannschaft sein Glück in der A-Liga versuchen. Und mit einem neuen Trainer. Bekanntlich hat sich Karl Englich vom SVZ schon verabschiedet. Er zeichnet zukünftig für SG Preußen Gladbeck verantwortlich - als Nachfolger von Daniel Thiele und Dennis Wroblewski.