Schwarz-Blau Gladbeck: Neuer Co-Trainer, neue Mannschaft

Auf dem funkelnagelneuen Kunstrasenplatz an der Roßheidestraße in Brauck wird derzeit weder gespielt noch trainiert. Hinter den Kulissen sind die Verantwortlichen von Schwarz-Blau Gladbeck überaus emsig. Einige handfeste Ergebnisse präsentierte der Traditionsverein aus dem Stadtsüden jetzt: Die erste Mannschaft geht mit einem neuen Co-Trainer in die nächste Saison, außerdem meldet der Klub ein weiteres Team zum Spielbetrieb an.

„Momentan arbeiten wir an einem Hygienekonzept“, sagt Oliver Busche, der Geschäftsführer von Schwarz-Blau. Der Klub wolle schließlich gerüstet sein, wenn auf den Gladbecker Plätzen wieder trainiert werden darf.

Daniel Kregar wird Co-Trainer von Schwarz-Blau Gladbeck

Um die erste Mannschaft, die in der Kreisliga B1 vertreten ist, kümmert sich künftig - neben Coach Mike Theis und Betreuer Erich Meise - als neuer Co-Trainer Daniel Kregar. Der schnürte in der vergangenen Saison selbst noch für Schwarz-Blau seine Fußballschuhe. In Zukunft soll das nur noch im absoluten Notfall passieren. „Ich hatte ein Gespräch mit Mike, ob er mich weiter als Spieler haben möchte, oder ich eine leitende Funktion im Verein übernehmen soll. Dann ging es eigentlich ganz schnell“, erklärt Kregar.

Mike Theis ist der Trainer des Fußball-B-Ligisten Schwarz-Blau Gladbeck. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Auf seine neue Aufgabe freut er sich: „Wir haben eine gute Mannschaft mit einem Mix aus jungen, talentierten und erfahrenen Spielern und gewinnen immer weiter an Qualität dazu. Deshalb glaube ich nicht, dass ich in der kommenden Saison oft spielen werde.“

Schwarz-Blau Gladbeck meldet eine dritte Mannschaft

Und auch Theis freut sich: „Wir basteln derzeit weiter an der Struktur des Teams und Daniel hat Bock darauf, mich zu unterstützen. Er passt perfekt zum Team.“ Zudem verriet Theis im Gespräch mit der WAZ, dass er auf dem Transfermarkt bereits zugeschlagen hat: „Wir können da aber noch nichts offiziell machen.“

Die Schwarz-Blauen erleben - Coronakrise hin, Coronakrise her - derzeit sowieso gerade einen Boom. Deshalb meldet der Verein zur nächsten Meisterschaftsrunde eine dritte Mannschaft. Die wird in der Kreisliga C beginnen und von Omar Chamdine trainiert werden. „Wir hätten auch noch eine Viertvertretung gründen können“, berichtet Oliver Busche. Der Klub habe sich aber dagegen entschieden, laut dem Geschäftsführer soll der Verein in Ruhe aufgebaut werden und „nicht von Null auf Hundert.“

Der neue Kunstrasenplatz in Brauck lockt viele Spieler an

Warum Schwarz-Blau diesen Run erlebt? Das liegt für Busche auf der Hand: „Wir erleben dank des Kunstrasenplatzes einen riesen Ansturm, nicht nur im Jugendbereich, sondern auch bei den Senioren.“ Zur Erinnerung: Auf der 1,4 Millionen Euro teuren Anlage an der Roßheidestraße wurde im September des vergangenen Jahres erstmals gespielt, sie ist das Herzstück des im Entstehen begriffenen Sportparks Mottbruch.