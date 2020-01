Simmou boxt am 16. Februar in Gladbeck um den EM-Titel

Gladbeck. Der Termin steht nun fest: Lokalmatador Salahadin Simmou boxt am 16. 2. in Gladbeck um den EM-Titel. Das wissen die Boxfreunde über den Gegner.

Die Boxfreunde Gladbeck richten am Sonntag, 16. Februar, die zweite Gladbecker Fight Night aus. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht Lokalmatador Salahadin Simmou, der in der Sporthalle der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule um den Europameisterschaftstitel der World Boxing Union (WBU) kämpfen wird.

Salahadin Simmous Gegner, so viel wissen die Boxfreunde bereits, stammt aus Georgien. Den Namen des Kontrahenten kennen sie indes noch nicht - was für das Training nicht ideal ist, oder? „Uns ist das egal“, betont Trainer Azedin Simmou, „wir sind auf jeden Fall gut vorbereitet.“ Profi Salahadin Simmou hat sich kürzlich via Facebook zuversichtlich geäußert: „Die Europameisterschaft kann kommen.“

Der Vorverkauf beginnt nächste Woche

Mit dem Meistergürtel: Salahadin Simmou von den Boxfreunden Gladbeck. Foto: Boxfreunde Gladbeck

Der Einlass erfolgt am Sonntag, 16. Februar, um 14 Uhr, das Programm beginnt eine Stunde später. Die Boxfreunde versprechen auf ihrer Facebookseite „viele spannenden Amateur- & Profikämpfe“. Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro und sind ab nächster Woche bei den Boxfreunden an der Haldenstraße 20 erhältlich. An der Abendkasse müssen Kampfsportbegeisterte 30 Euro zahlen.

In 2018 richteten die Boxfreunde Gladbeck erstmals eine Fight Night in Rentfort-Nord aus. Seinerzeit boxte Salahadin Simmou um den deutschen Meistertitel in der GBA - vor mehr als 400 begeisterten Zuschauern und erfolgreich.