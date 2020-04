So wollen sich Gladbecks Kicker bei Julian Draxler bedanken

Gladbeck. Julian Draxler unterstützt in der Coronakrise die Gladbecker Fußballvereine. Die wollen sich bei dem Weltmeister auf besondere Art bedanken.

Die Fachschaft Gladbecker Fußball lädt Julian Draxler, Weltmeister von 2014, zu den nächsten Stadtmeisterschaften ein. Das verriet Fachschaftsleiter Andreas Knittel jetzt im Gespräch mit der WAZ.

Der für Paris Saint-Germain aktive Nationalspieler unterstützt bekanntlich in der Coronakrise die sieben Vereine seiner Heimatstadt mit einer Spende. Die soll dazu dienen, die finanziellen Einbußen der Klubs bis zum Saisonende abzufedern. Julian Draxler bezeichnete das als „Herzensangelegenheit“.

Fachschaft Gladbecker Fußball möchte sich bei Draxler bedanken

Andreas Knittel betont: „Das ist eine tolle Geste und zeigt den guten Charakter eines Weltfußballers in dieser schwierigen Zeit für uns alle.“ Der Leiter der Fußball-Fachschaft weiter: „Dass Julian Draxler alle Vereine in Gladbeck und nicht nur seinen Heimatverein BV Rentfort unterstützt, zeigt, wie wichtig der Fußball für ihn und seine Familie ist.“ Die Fachschaft könne sich nur herzlich bei ihm bedanken und werde ihn zu den nächsten Stadtmeisterschaften einladen.

Andreas Knittel ist der Leiter der Fachschaft Gladbecker Fußball. Foto: K. A. / Fachschaft Fussball Gladbeck

Die sieben Gladbecker Fußballvereine haben laut Andreas Knittel derzeit „große Sorgen“. Sämtliche Einnahmen aus den Spielen durch Eintrittsgelder und Verkauf sowie aus Veranstaltungen in den Vereinsheimen seien komplett weggefallen. Ungeachtet dessen hat der Fachschaftsleiter von einer gravierenden oder gar existenzbedrohenden Situation bei den Klubs nichts gehört: „Aber das Ganze wird große Auswirkungen in der Zukunft haben.“ Die Draxler-Spende werde den Vereinen sicher sehr helfen, diese schwierige Zeit zu überbrücken.

Fachschaft Fußball plant Austragung der Feldstadtmeisterschaft im Sommer

Wie schätzt Andreas Knittel die aktuelle Lage ein? Geht er davon aus, dass die Saison 2019/20 im Amateurfußball fortgesetzt oder dass sie abgebrochen wird? „Ich würde“, antwortet er, „noch etwas abwarten, um zu sehen, wie sich die Krise entwickelt. Vieles hängt davon ab, wann funktionierende Medikamente gegen das Virus erfolgreich getestet werden.“ Einen Impfstoff werde es wohl frühestens in ein paar Monaten geben. „Wenn bis Mitte/Ende Mai noch keine Lösung erkennbar ist“, sagt er, „sollte man die Saison abbrechen.“

Und was wird aus den Gladbecker Feldstadtmeisterschaften im nächsten Sommer? Derzeit will die Fachschaft Fußball die Titelkämpfe über die Bühne bringen. Andreas Knittel: „Geplant sind diese für Juli oder vielleicht auch August 2020. Wir werden jetzt die Vereine anschreiben, ob eine Planung der Feldstadtmeisterschaften forciert werden soll und ob die Vereine auch daran teilnehmen wollen. Dann planen wir eine Auslosung und wollen hierfür unseren Bürgermeister Ulrich Roland gewinnen, die Auslosung vorzunehmen. Es sind seine letzten Fußballstadtmeisterschaften als Bürgermeister in Gladbeck.“

Team der Gladbecker Fachschaft stellt sich der Verantwortung

Wann die nächste Fachschaftssitzung sein wird, steht momentan nicht fest. Wohl aber, dass das aktuelle Team um Andreas Knittel und Holger Zilcher sich wieder zur Wahl stellen wird. Das hatte vor Wochen noch etwas anders geklungen. „Gerade in den schwierigen kommenden Jahren können wir uns nicht von der Verantwortung entbinden“, sagt Andreas Knittel.