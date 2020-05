Sportabzeichen: In Gladbeck fällt der Startschuss am 2. Juni

Das Deutsche Sportabzeichen kann ab dem 2. Juni wieder in Gladbeck erworben werden.

Gladbeck. In Gladbeck beginnt die Sportabzeichensaison 2020 am Dienstag, 2. Juni. Immer dienstags und donnerstags steht das Prüferteam im Stadion bereit.

Die Sportabzeichensaison 2020 beginnt in Gladbeck am Dienstag, 2. Juni. Los geht’s im Wittringer Stadion an der Bohmertstraße um 16.30 Uhr.

Frank Förster, der im Stadtsportverband seit vielen Jahren verantwortlich für den Sportabzeichenwettbewerb zeichnet, betont vor dem Auftakt: „Zum Schutz der Teilnehmer und der Prüfer wird darum gebeten, dass zur Anmeldung im Wettkampfbüro eine Schutzmaske zu tragen ist.“

Termine für die Radfahrprüfung werden noch bekanntgegeben

Die Abnahme zum Sportabzeichen findet fortan immer dienstags und donnerstags von 16.30 bis 19 Uhr im Gladbecker Stadion statt. Auskünfte und Fragen rund um das Deutsche Sportabzeichen werden dort durch das Prüferteam des Stadtsportverbandes unter der Leitung von Förster gerne beantwortet. Die Termine der Radfahrprüfungen werden noch bekanntgegeben.