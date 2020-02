Staffel des Hamburger SV fängt den TV Gladbeck noch ab

Viel hätte nicht gefehlt und die weibliche Sprintstaffel des TV Gladbeck wäre bei den Deutschen U20-Hallenmeisterschaften in Neubrandenburg ins Finale eingezogen. Gerade einmal drei Hundertstel fehlten Shanice Meister, Anna Schlagenwerth, Johanna Koller und Louisa Meis zum Erreichen des Endlaufs. Die Blau-Weißen waren darüber nur ein wenig traurig.

Drei Hundertstel fehlen der Staffel des TV Gladbeck zum Finaleinzug

Der zweite Wechsel des TV Gladbeck: Anna Schlagenwerth (re.) übergibt das Staffelholz an Johanna Koller. Foto: Wolfgang Birkenstock

„In der Vorwoche“, begründet TVG-Trainer Oliver Sell, der gemeinsam mit seinem Kollegen Heiner Preute in Neubrandenburg vor Ort war, „haben wir nämlich noch darüber nachgedacht, unsere DM-Teilnahme abzusagen.“ Der Grund: Drei der vier Mädels waren stark erkältet. „Das“, so Sell, „war natürlich der schlechteste Zeitpunkt, um krank zu werden.“

Nun, letztlich machten sich die Gladbecker aber doch auf den Weg zur DM nach Neubrandenburg. Und die 4x200-Meter-Staffel bot angesichts der denkbar ungünstigen Voraussetzungen ein klasse Rennen. Das Quartett lag nach dem letzten Wechsel noch in Führung und damit auf Endlauf-Kurs. Doch Schlussläuferin Louisa Meis wurde noch von Line Kristin Schröder abgefangen. Der Hamburger SV 2 gewann schließlich in 1:42,15 Min. den vierten von sechs Vorläufen, der TVG wurde in 1:42,18 Min. Zweiter. Kurze Zeit später stand fest, dass die Blau-Weißen es nicht geschafft hatten, die Zweite des HSV aber sehr wohl.

Schlagenwerth und Meister erreichen jeweils das DM-Halbfinale

Oliver Sell: „Klar, es ist grundsätzlich ein bisschen schade, dass es nicht gereicht hat. Aber die Laufzeiten waren gut. Wir sind überhaupt nicht unzufrieden.“ Heiner Preute sah es ganz genauso. „Die Mädels haben eine geniale Vorstellung abgeliefert, dass sie so stark waren, würde ich fast als sensationell bezeichnen.“

Anna Schlagenwerth und Shanice Meister gingen bei der U20-DM zudem noch jeweils über 60 Meter Hürden an den Start. Beide erreichten das Halbfinale, Schlagenwerth, die von den Kranken des TVG am längsten hatte pausieren müssen, landete in 8,87 Sek. in der Endabrechnung auf Rang elf und Shanice Meister in 8,96 Sek. auf dem 13. Platz. Preute: „Das haben die beiden klasse gemacht, wäre Anna nicht elf Tage ausgefallen, hätte sie das Finale erreicht.“

Für den TV Gladbeck ist die Hallensaison beendet

„Wir haben das Optimum herausgeholt“, so Sell. Die Hallensaison ist damit für den TV Gladbeck beendet, die Aktiven sollen jetzt ein paar Tage durchschnaufen. Und dann beginnt auch schon wieder die Vorbereitung auf die Freiluftsaison.