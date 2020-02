Sturmtief Sabine: Alle Fußballspiele in Gladbeck fallen aus

Sturmtief Sabine wirbelt die Vorbereitzung der Fußballer durcheinander: In Gladbeck wurden für Sonntag, 9. Februar, alle Fußballspiele abgesagt.

Infolge der Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes hat die Kommission für Platzsperren im Fußballkreis 12 (Gelsenkirchen, Gladbeck und Kirchhellen) entschieden, alle Meisterschafts- und Freundschaftsspiele abzusagen.

Auch die erste Mannschaft des SV Zweckel, die ein Testspiel in Castrop-Rauxel ausgemacht hatte, konnte nicht aktiv werden. Auch dieser Vergleich war abgesagt worden.

SV Zweckel II gewinnt in Middelich-Resse mit 4:0

Karl Englich, Trainer des SV Zweckel II, sah einen 4:0-Testspielsieg seiner Mannschaft bei der SpVgg Middelich-Resse. Foto: Lutz von Staegmann / Funke Foto Services

Am Samstag, 8. Februar, hatte die Zweitvertretung des SV Zweckel ein Freundschaftsspiel ausgetragen - bei der SpVgg Middelich-Resse gewann die Reserve der Schwarz-Grünen mit 4:0. Die Tore für den SVZ erzielten Cihad Özdemir, Marcel Strauch, Wladimir Schwanke und Robin Karsten.

Zweckels Trainer Karl Englich kommentierte via Facebook: „Ein tolles Wiedersehen meiner Ex Spieler und tolles faires Spiel beider Mannschaften! Wir hatten etwas mehr Glück und haben unsere Chancen verwertet!“ Sein Team habe ein klasse Spiel endlich mal über 90 Min. gemacht, schöne Spielzüge kreiert und eine sehr gute Teamleistung gebracht! Englich: „Weiter so . . .“