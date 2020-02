Die U20 des TV Gladbeck hat am Sonntag, 9. Februar, spielfrei. Der Verband sagte wegen des Sturmtiefs Sabine die Qualirunde B zu den Westdeutschen Meisterschaften ab.

Gladbeck. Die Qualifikationsrunde B zu den Westdeutschen U20-Volleyballmeisterschaften in Gladbeck ist abgesagt worden. Der Grund: das Sturmtief Sabine.

Sturmtief Sabine: Volleyball-Quali in Gladbeck abgesagt

Die Quali B zu den Westdeutschen U20-Meisterschaften in Gladbeck sind abgesagt worden. Die Entscheidungsrunde war für Sonntag, 9. Februar, angesetzt worden. Der Westdeutsche Volleyball-Verband (WVV) entschied jedoch, wegen des Sturmtiefs Sabine, die Spiele erst zu einem späteren Zeitpunkt auszutragen.

TV Gladbeck würde die Runde gerne ausrichten

Carsten Knoth ist der Trainer der weiblchen U20 des TV Gladbeck. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

„Die Quali soll nun eine Woche später stattfinden“, teilte Carsten Knoth, der Trainer der weiblichen U20 des TV Gladbeck, der WAZ mit. Ob die Runde dann auch in der Gladbecker Artur-Schirrmacher-Halle ausgetragen werden kann oder nicht, wusste er noch nicht zu sagen.

„Wir werden uns direkt am Montag mit der Stadt in Verbindung setzen“, so der Coach der Blau-Weißen, die die Quali B gerne ausrichten würden. Qualifiziert haben sich dafür neben der Gladbecker Mannschaft noch Bayer Leverkusen, der USC Münster und die SG Sendenhorst.