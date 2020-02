SV Gladbeck 13: Misia holt satte 876 Punkte für Schwarz-Gelb

Wilhelmshaven/Gladbeck. Die Masters-Schwimmer des SV Gladbeck 13 nahmen erneut am „Rüstringer Friesen“ teil. Ein Team war dieses Mal aber besser als die Schwarz-Gelben.

Dirk Misia von den Masters des SV Gladbeck 13 erzielte beim 30. internationalen Schwimmfest um den „Rüstringer Friesen“ in Wilhelmshaven die beste Einzelleistung der Schwarz-Gelben. Er benötigte in der Altersklasse 50 für die 50 m Freistil 0:27,25 Min. und erhielt dafür stolze 876 Punkte.

SV Gladbeck 13 holt dieses Mal nicht den Pokal für die beste Gastmannschaft

Ungeachtet dessen gelang es den 13ern in diesem Jahr nicht, den Pokal für die beste Gastmannschaft nach Hause zu holen. Das schafften vielmehr die Schwimmer der SG Schöneberg Berlin, mit denen sich die Gladbecker schon seit Jahren spannende Duelle liefern.

Keinen schlechten Start in das neue Wettkampfjahr hatte auch Herbert Bloch (AK 65), der sich über 200 m Brust in 3:19,95 Min. die zweithöchste Punktzahl sicherte. Weitere erste Plätze holte er über 50 m und 100 m Brust (1:28,80 Min.) sowie über 100 m Lagen (1:25,46 Min.).

Günther Uhlich erzielt sein bestes Ergebnis über 200 Meter Brust

Günter Uhlich vom SV Gladbeck 13 erzielte in Wilhelmshaven sein bestes Ergebnis über 200 Meter Brust. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Ebenfalls in der AK 65 am Start konnte Günter Uhlich sein bestes Ergebnis über 200 m Brust mit der Zeit von 3:31,65 Min. erzielen. Thomas Spickenbaum (AK 55) siegte über 200 m Rücken (2:56,72 Min.) und 50 m Rücken. Über 200 m Freistil wurde er in 2:34,29 Min. ebenso Zweiter wie über 100 m Lagen und 100 m Rücken.

In Matthias Uhlich ging das jüngste Mannschaftsmitglied der Gladbecker in der AK 35 erfolgreich auf Punktejagd. Er gewann die 50 m Rücken (0:30,95 Min.) und die 50 m Schmetterling (0:30,94 Min.). Zweiter wurde er über 50 m Brust.

Ehepaar Pauluhn holt viele Punkte für den SV Gladbeck 13

Meike Rackebrandt (AK 45) holte sich die ersten Plätze über 50 m Rücken (0:38,91 Min.) und 100 m Rücken (1:22,56 Min.). Zweite wurde sie über 100 m Freistil. Über 200 m Freistil schwamm Volker Reininghaus (AK 45) in 2:29,72 Min. zum Sieg und ließ noch einen zweiten Platz über 50 m Brust folgen.

Wolfgang Pauluhn (AK 65) schlug über 50 m Brust in 0:42,80 Min. als Zweiter hinter seinem Mannschaftskollegen Bloch an. Dritte Plätze belegte er über 100 und 200 m Brust sowie über 50 m Freistil. Ehefrau Karin Hanke-Pauluhn (AK 60) erschwamm Platz zwei über 100 m und 200 m Freistil (3:45,47 Min.). Mit einem dritten Platz über 50 m Freistil rundete sie ihr gutes Ergebnis ab.