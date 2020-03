SV Zweckel II trennt nur ein Punkt von der Tabellenspitze

Gladbeck. Neue Spannung in der Kreisliga B1: Der SV Zweckel II ist Tabellenführer Buer-Bülse auf den Pelz gerückt. Nur noch ein Punkt trennt die Teams.

In der Kreisliga B beträgt der Rückstand des Tabellenzweiten SV Zweckel II auf auf Spitzenreiter SW Buer-Bülse nur noch einen Punkt. Während der SVZ II das Derby gegen FSM Gladbeck II mit 4:2 gewann, kassierte Buer-Bülse zu Hause gegen den BV Rentfort III eine 1:5-Niederlage.

Kampf war Trumpf: FSM-Spieler Adem Davulcu (links) schirmt hier den Ball vor Dennis Wimmers ab. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

SV Zweckel II - FSM Gladbeck II 4:2 (2:0). „Das war richtig, richtig gut“, lobte Zweckel-Trainer Karl Englich die Seinen nach dem 4:2-Erfolg über den Abstiegskandidaten FSM Gladbeck II. Er sagte weiter: „Dass man im Käfig so gut spielen kann, hätte ich nicht gedacht.“ Dementsprechend schmeichelhaft war laut Englich das Ergebnis für den Gast.

Der SV Zweckel II begann wie die Feuerwehr. Wladimir Schwanke brachte das Team in der dritten Minute in Führung. Marcel Capek erhöhte knapp 20 Minuten später. Raffael Santos-Reischauer legte direkt nach Wiederanpfiff nach, ehe Schwanke den Deckel auf die Partie machte (68.).

„Das Problem bei uns ist, dass wir immer noch viele verletzte Spieler haben“, so Englich. Er wechselte durch, Akteure mit weniger Spielpraxis kamen in die Partie. Und das zeigte sich laut Trainer auf dem Platz: „Da war dann ein wenig die Ordnung raus.“ Der Gast kam so noch zu zwei Treffern.

SW Buer-Bülse - BV Rentfort III 1:5 (1:4). Einen einzelnen Spieler hervorheben wollte BVR-Trainer Daniel Griese nicht. Seine Mannschaft feierte bei Tabellenführer SW Buer-Bülse einen 5:1-Erfolg. „Das war auch in der Höhe verdient“, urteilte Griese.

Der Trainer weiter: „Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit richtig gut gespielt und haben den Bülsern kaum eine Chance gelassen. Das war schon stark“, lobte er.

Die Torjäger Fabian Krämer (4.), und Sven Kreisler (10.) sorgten für die frühe Führung des BV Rentfort III. Eine der wenigen Chancen nutzten die Hausherren zum 1:2 (25.). Bastian Drews vom Punkt (28.) und El-Amin Kollich (38.) stellten das Halbzeitergebnis auf 4:1.

Die Rentforter ließen nicht mehr viel zu. Krämer erhöhte in der 57. Minute noch auf 5:1. Griese: „Wir wollen den Meisterschaftskampf so lange wie möglich spannend halten und das haben wir erst einmal geschafft.“

Schwarz-Blau Gladbeck - SV Hansa Scholven 3:1 (1:1). Beinahe hätte Schwarz-Blau vergessen, die entscheidenden Tore zu machen. „Deshalb war das Spiel unnötig bis kurz vor dem Ende spannend“, ärgerte sich Trainer Mike Theis ein wenig.

Nach zehn Minuten gingen die Gäste aus Scholven in Führung, aber die Braucker glichen aus (22.). Im weiteren Verlaufe der ersten Halbzeit vergaßen die Gladbecker das Toreschießen, vergaben sogar einen Elfmeter. „Eigentlich müssen wir bereits zur Pause führen“, so der Trainer nach den 90 Minuten kopfschüttelnd.

Steffen Brünglinghaus, im Winter vorzeitig zum Seniorenspieler erklärt, konnte schließlich die viel umjubelte Führung in der 73. Minute erzielen. Den Schlusspunkt setzte Daniel Kregar in der 90. Spielminute.

In der nächsten Woche gastiert die Theis-Elf beim Spitzenreiter-Verfolger BV Rentfort III. Da wird sich zeigen, wo für Schwarz-Blau die Reise in dieser Saison noch hingeht.

Viktoria Resse II - SG Preußen Gladbeck II 2:3 (1:2). Die Zweitvertretung der Preußen ging durch Enes Yiyit (19.) in Führung. Die Resser glichen aber nur acht Minuten später aus - durch ein Eigentor von SGP-Kapitän Kevin Lüttig. Besser machte er es nur zwölf Zeigerumdrehungen später, als er für die erneute Führung sorgte.

Jan Körber erhöhte in der 80. Minute auf 3:1. Entschieden war der Vergleich damit aber nicht. Denn die Gelsenkirchener verkürzten noch einmal auf 2:3. Dieses Ergebnis retteten die Preußen aber über die Zeit.

Arminia Hassel - Wacker Gladbeck 7:0 (1:0). Das wurde am Ende doch eindeutig. Wacker unter Neu-Trainer Alexander Jagielski muss sich scheinbar erst noch finden, vor allem aber Kraft für 90 Minuten zu haben. Bei Arminia Hassel verloren die Wackeraner mit 0:7. Dabei stand es zur Pause nur 0:1.