Trainer des TV Gladbeck redet Klartext: „Vier-Punkte-Spiel“

Tobias Thiel redet nicht um den heißen Brei herum. Den Vergleich mit dem TuS Wellinghofen bezeichnet der Trainer der Bezirksliga-Handballer des TV Gladbeck als „Vier-Punkte-Spiel“. Und er sagt auch: „Dieses Ding müssen wir einfach gewinnen.“

TV Gladbeck will nicht wieder zittern müssen

Der Coach der Blau-Weißen will in dieser Saison nicht wieder um den Klassenerhalt zittern müssen. Deshalb misst er der Heimpartie am Samstag, 1. Februar, gegen den Tabellendrittletzten TuS Wellinghofen (18 Uhr, Nordparkhalle) diese große Bedeutung zu.

Wobei es nicht leicht werden dürfte, die Dortmunder zu bezwingen. „Sie galten als Aufstiegskandidat“, so Thiel, „hatten aber offensichtlich im Saisonverlauf großes Verletzungspech.“ Es müsse abgewartet werden, mit welcher Mannschaft Wellinghofen auflaufen werde.

Barz und Lelgemann fallen beim TV Gladbeck aus

Der TVG wird, das steht bereits fest, nicht in Bestbesetzung antreten können. Unter anderem fallen definitiv Marius Barz und Youngster Noah Lelgemann aus. Und hinter dem Einsatz von Thomas Ahmann steht noch ein Fragezeichen.

Gejammert wird darüber im blau-weißen Lager aber nicht. „Unser Kader ist immer noch groß genug“, sagt Tobias Thiel, der allerdings mit der Trainingswoche nicht ganz zufrieden war. „Sie war okay, aber nicht gut.“