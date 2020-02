Trainerfortbildung in Gladbeck: DFB-Mobil besucht SV Zweckel

Gladbeck. Ein DFB-Mobil besucht am 21. Februar den SV Zweckel. Die Jugendtrainer des Vereins aus dem Gladbecker Norden sollen fortgebildet werden.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) besucht den SV Zweckel. Am Freitag, 21. Februar, schaut ein DFB-Mobil an der Halle der Willy-Brandt-Schule an der Feldhauser Straße vorbei. Los geht’s um 16.30 Uhr.

Ziel ist es, den Nachwuchstrainern des SV Zweckel direkt und unkompliziert praktische Tipps für ihren Vereinsalltag zu geben. So werden die Jugendcoaches bei einem Demonstrationstraining, das von zwei lizenzierten DFB-Teamern geleitet wird, aktiv einbezogen. Im Anschluss an die Übungseinheit geht es mit einem Trainergespräch weiter. Dabei wird über aktuelle Themen des Fußballs informiert, insbesondere über spezielle Qualifizierungsangebote des DFB und westfälischen Verbandes.

Insgesamt gibt es 30 DFB-Mobile

„Mit dem DFB-Mobil bieten wir den Amateurklubs einen außergewöhnlichen Service. Jeder Verein kann jährlich besucht werden, um seine Kinder- und Jugendtrainer fortzubilden“, sagt Gundolf Walaschewski, Präsident des FLVW. Mit dem Mobil komplettiert der DFB sein Informations- und Service-Angebot für seine Klubs. Unterstützung für Trainer aller Altersklassen gibt es zudem unter der Rubrik „Training & Service“ auf fussball.de und durch kostenlose Kurzschulungen vor Ort.

Insgesamt sind 30 DFB-Mobile in Deutschland unterwegs, wovon allein drei ausschließlich bei Vereinen des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) Halt machen.