TV Gladbeck: A-Jugendtrainer Lechert ist fast sprachlos

Völlig von der Rolle präsentierte sich die Handball-A-Jugend des TV Gladbeck in ihrer Verbandsligapartie bei der PSV Recklinghausen. Die Blau-Weißen verloren ihr Nachholspiel deutlich mit 22:34.

Michael Lechert, dem Trainer des TVG, fiel zu dem Auftritt seiner Jungs nicht mehr viel ein. Er kommentierte: „Ehrlich gesagt bin ich sprachlos über die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Ein völlig gebrauchter Tag war das. Leider zieht sich das jetzt schon durch die komplette Rückrunde.“

A-Jugend des TV Gladbeck lässt viele Chancen aus

Tatsächlich ist der TV Gladbeck aktuell nicht wiederzuerkennen. Hatte das Team z. B. im Hinspiel die Recklinghäuser noch fast nach Belieben dominiert, war davon nun nichts mehr zu sehen.

Bis zur 22. Minute verlief das Spiel recht ausgeglichen, die PSV lag zu diesem Zeitpunkt mit 9:8 in Führung. Allerdings hatten die Gladbecker schon wieder etliche 100-prozentige Chancen liegen gelassen und hätten daher eigentlich mit vier oder fünf Toren führen müssen.

A-Jugend des TV Gladbeck verwirft vier Siebenmeter

Malte Lechert, der Halblinke des TV Gladbeck, wurde in Recklinghausen von der PSV aus dem Spiel genommen. Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

Danach riss der Faden im Gladbecker Spiel jedoch komplett. Nun stand auch die Abwehr nicht mehr sattelfest und der Angriff hatte gegen die offensive 4:2-Deckung des Gegners kaum mehr die richtigen Ideen. Recklinghausen nahm den Halblinken Lechert schon auf 14 bis 15 Metern auf und Mittelmann Kraus wurde bei 13 bis 14 Metern gut zugestellt. Damit zog die PSV dem TVG den Zahn. Denn in der Folge fiel dem Angriff nichts mehr ein.

Die Gastgeber zogen schließlich auf 15:8 davon. Der zweite Durchgang gestaltete sich ähnlich. Der TV vergab beste Chancen - selbst von den sechs Siebenmetern wurden nur zwei verwandelt. Das Angriffsspiel lahmte weiter, obwohl in der Pause von Michael Lechert ganz klar angesagt wurde, wie man gegen diese Abwehr spielen wollte. Das alles blieb jedoch graue Theorie, weil nichts umgesetzt wurde.

TV Gladbeck: Semnet, Heideck, Novembri, Lechert (5), Brinkmeier (3/2), Talhoff (6), Maidhoff, A. Kraus (3), Naujoks, Conrad (2), Nowak (3).

B-Jugend des TV Gladbeck verliert bei der HSG Rauxel-Schwerin

Auch die B-Jugend des TVG ging leer aus, sie unterlag in der InDo Sonderliga der HSG Rauxel-Schwerin mit 30:33 (18:18). Ungeachtet dessen haben die Blau-Weißen weiterhin eine kleine Chance auf den Titelgewinn - wenn denn die restlichen Spiele gewonnen werden.

Zu Beginn verlief die Begegnung mit Rauxel-Schwerin ausgeglichen. Beide Deckungen erwiesen sich als wenig sattelfest, so dass es ein munteres Scheibenschießen gab.

B-Jugend des TV Gladbeck stellt auf eine defensive 5:1-Abwehr um

Im zweiten Drittel der ersten Halbzeit setzte sich die HSG dann auf 18:14 ab. Nach einer Auszeit und taktischen Umstellung auf eine defensive 5:1-Abwehr lief es beim TVG wieder besser. Die Folge: Als die Seiten gewechselt wurden, hieß es 18:18.

Am Anfang des zweiten Durchgangs erspielte sich Blau-Weiß eine zwei Tore Führung. Diese wurde im weiteren Verlauf wieder hergegeben und das Spiel war wie schon im ersten Durchgang ausgeglichen. Am Ende gewann aber die HSG, weil die Gladbecker gegen Ende der zweiten Halbzeit nicht mehr zielstrebig genug agierten, den Ball nicht in der Bewegung spielten und sich technische Fehler leisteten.