TV Gladbeck: Bislang gibt Thiel nur ein Saisonziel aus

Was wäre gewesen, wenn? Nein, diese Frage stellt sich Tobias Thiel nicht. „Wir sind in der Bezirksliga gut aufgehoben“, sagt der Trainer der Handballer des TV Gladbeck. Und weiter: „Wir wollten die Klasse halten, das ist uns gelungen, wir wollten einen einstelligen Tabellenplatz und sind Neunter geworden.“

Fünf Punkte fehlen dem TV Gladbeck zur Wildcard für die Landesliga

Tatsache ist aber auch: Hätten die Blau-Weißen bis zum Zeitpunkt der Aussetzung der Saison Mitte März lediglich fünf Zähler mehr gesammelt, wären sie vom Handballverband Westfalen mit einer Wildcard für die Landesliga ausgestattet worden. „Mir fallen sofort ein paar Spiele ein, in denen wir Punkte liegen gelassen haben“, sagt Thiel und lacht.

Noah Lelgemann ist einer von vielen jungen Wilden im Aufgebot des TV Gladbeck. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Ungeachtet dessen ist er mit dem Verlauf der kürzlich abgebrochenen Saison zufrieden. Niemand dürfe schließlich die Vorgeschichte vergessen, gibt der Trainer zu bedenken. Tobias Thiel betont im Gespräch mit der WAZ: „Wir wären in der Runde davor nach einer langen Niederlagenserie ja fast abgestiegen, danach hatte praktisch keiner mehr Bock auf Handball. Und dann haben uns sieben, acht erfahrene Spieler verlassen.“

Trainer Tobias Thiel hat ganz auf den eigenen Nachwuchs gesetzt

Thiel, der das Team nach dieser vermaledeiten Meisterschaftsrunde von Interimscoach Michael Lechert übernahm, setzte voll und ganz auf den eigenen Nachwuchs. Mit Erfolg.

„Die Hinrunde“, so der Coach, „war ja überragend, wir haben in ihr eine wirklich gute Rolle gespielt.“ Danach habe sich seine Mannschaft ein bisschen schwerer getan. „Das Umschaltspiel hat nicht mehr so geklappt“, sagt Tobias Thiel, „und die Abwehr war nicht mehr so auf Ballgewinn aus wie in der ersten Serie.“

TV Gladbeck leidet an einer eklatanten Auswärtsschwäche

Dass am Ende nicht mehr herausgesprungen ist als Rang neun, lag vor allem an der eklatanten Auswärtsschwäche des TV Gladbeck. Keinen einzigen Sieg gab es in der Fremde, nur zwei Punkte holte das Team außerhalb der Nordparkhalle. Kann sich Thiel darauf eigentlich einen Reim machen?

„Ich habe absolut keine Ahnung, woran das liegt“, sagt der Trainer. Er will das in der Saisonvorbereitung - wann immer diese auch beginnen wird - zum Thema machen: „Das werden wir besprechen.“ Er sei für jeden Vorschlag seiner Jungs offen. Eines will er aber nicht als Argument gelten lassen, nämlich die mangelnde Erfahrung seines Teams. Thiel: „Wir tun uns ja bestimmt schon zwei Jahre auswärts schwer, mit den Älteren hat es also auch nicht geklappt.“

Die Liga wird laut Tobias Thiel „neu zusammengewürfelt“

Welches Ziel wird der TV Gladbeck in der neuen Saison verfolgen? „Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir ja nicht einmal, wann wieder gespielt werden kann. Deshalb ist es müßig, sich jetzt schon Ziele zu setzen.“ Zudem werde die Liga ja auch „neu zusammengewürfelt“. Thiel: „Ich habe gehört, dass Erkenschwick und Riemke die Wildcard annehmen, während Schalke II wohl noch überlegt.“ Im Gegenzug steigen drei Mannschaften aus der Kreisliga Industrie und eine aus dem Kreis Dortmund auf. „Handballspielen können die alle“, sagt der Trainer des TVG.

Ein Ziel für die neue Saison, das verrät Tobias Thiel dann aber doch noch: „Wir wollen die fitteste Mannschaft der Liga sein“, so der Trainer. Das hört sich nach einer knallharten Vorbereitung an . . .