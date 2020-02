TV Gladbeck hat bei der Bob-WM zwei heiße Eisen im Feuer

Ladies first! Bei den Bob-Weltmeisterschaften in Altenberg/Sachsen werden die ersten Medaillen im Zweierbob der Frauen vergeben. Gleich zwei Gladbeckerinnen wollen ins Medaillenrennen eingreifen.

In Annika Drazek (mit Olympiasiegerin Mariama Jamanka) und Kira Lipperheide (mit Kim Kalicki) gehen nämlich zwei Anschieberinnen des TV Gladbeck Kufe am Freitag und Samstag, 21./22. Februar, im Enso-Eiskanal aussichtsreich an den Start. Die WAZ beantwortet vor dem großen Showdown im Erzgebirge die vier wichtigsten Fragen. Die WAZ beantwortet vor dem großen Showdown im Erzgebirge die vier wichtigsten Fragen.

US-Amerikanerin Humphries gilt als Topfavoritin

So jubelten Annika Drazek und Mariama Jamanka nach ihrem Weltcupsieg in Innsbruck-Igls. Foto: ExpaStefan Adelsberger / dpa

Welche Chancen haben Jamanka/Drazek und Kalicki/Lipperheide?

Im deutschen Lager schanzen sie der US-Amerikanerin Kaillie Humphries die Favoritenrolle zu. „Aber alle vier deutschen Bobs haben die Chance, eine Medaille zu gewinnen“, betont TVG-Trainer Heiner Preute, der natürlich längst vor Ort ist. Er schließt sich der Argumentation von Bundestrainer René Spies an, der Humphries schon alleine aufgrund ihrer großen Erfahrung als erste Anwärterin auf den WM-Titel auf dem Zettel hat. „Wenn man“, so Spies, „unsere beiden erfahrensten Pilotinnen Mariama und Stephanie (Schneider, d. Red.) mit Kaillie vergleicht, hat Kaillie schon beinahe zehn Jahre mehr auf dem Buckel als Pilotin.“

Für Heiner Preute ist, unabhängig vom Ausgang der vier Rennen, schon jetzt ein Traum in Erfüllung gegangen: „Unser großes Ziel ist es vor der Saison gewesen, dass wir mit zwei Athletinnen am Start stehen. Wir haben also das Optimum erreicht, mehr war für uns nicht drin.“ Sowohl Annika Drazek als auch Kira Lipperheide seien gesund und munter - und damit für die WM bereit!

Jamanka/Drazek treten als Titelverteidigerinnen an. Die Pilotin sagt: „Große Fehler wird man sich bei den Rennen nicht erlauben können, daher muss man voll fokussiert rangehen und hoffen, dass man wirklich jeden Lauf so runterbekommt, dass man danach zufrieden damit ist. Die Knackpunkte in der Bahn sind auf jeden Fall Ausfahrt aus Kurve 9 und 14 und der Kreisel – an diesen Punkten wurden teilweise Rennen verloren oder gewonnen.“

Die Bahn in Altenberg gilt als eine der anspruchsvollsten überhaupt

Kira Lipperheide und Kim Kalicki qualifizierten sich als Junioren-Weltmeisterinnen für die WM in Altenberg. Foto: Heiner Preute / TV Gladbeck

Wie vertraut sind Jamanka/Drazek und Kalicki/Lipperheide mit der Bahn in Altenberg?

„Mariama“, sagt Preute, „fährt auf dieser Bahn seit vielen Jahren, und für Kim Kalicki ist es sogar die Heimbahn, sie kommt auf ihr sehr gut zurecht.“ Was alles andere als selbstverständlich ist. Denn Altenberg gilt als eine der anspruchsvollsten Bobbahnen überhaupt. Beim Training am Mittwoch gab es sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern etliche Stürze, unter anderem erwischte es die Winterbergerin Laura Nolte.

Weil der Enso-Eiskanal, in dem Geschwindigkeiten von bis zu 140 km/h erreicht werden, äußerst schwierig ist, dämpft der Bundestrainer in Hinblick auf die jungen deutschen Teams Laura Nolte/Ann-Christin Strack und Kim Kalicki/Kira Lipperheide die Erwartungen. Sturztechnisch, so Spieß, könne es auch ganz schnell vorbeisein.

Gladbeckerinnen Drazek und Lipperheide sind fit

In welcher Verfassung befinden sich Annika Drazek und Kira Lipperheide?

„Beide sind fit“, betont Heiner Preute. Er sieht übrigens keinen Nachteil darin, dass Annika Drazek - Stichwort: fehlende Wettkampfpraxis - in der Weltcupsaison 2019/2020 nicht allzu viele Rennen bestritten hat. „Man könnte das als Problem deuten“,, sagt der erfahrene Coach. Aber Heiner Preute betont sogleich: „Tatsache ist, dass Annika deutlich ausgeruhter ist und fokussierter. Sie ist heiß wie Frittenfett.“

Beide Gladbeckerinnen feierten in diesem Winter jeweils einen Weltcupsieg. Mariama Jamanka/Annika Drazek verwiesen die Konkurrenz in Igls auf die Plätze, Kira Lipperheide gewann im Bob von Stephanie Schneider das Rennen in Winterberg. Außerdem war die Newcomerin, die erst seit eineinhalb Jahren als Bobsportlerin aktiv ist, mit Pilotin Kim Kalicki ebenfalls in Winterberg bei der Junioren-Weltmeisterschaft erfolgreich.

ARD überträgt den letzten WM-Lauf live

Gladbeck ist dank Kira Lipperheide, Trainer Heiner Preute und Annika Drazek aktuell eine Hochburg des deutschen Bobsports. Foto: TV Gladbeck

Werden die Weltmeisterschaftsläufe der Frauen im Fernsehen übertragen?

Am Samstag, 22. Februar, wenn es um die Medaillenvergabe geht, überträgt die ARD live aus Altenberg - und zwar ab 17.15 Uhr. Gestartet wird der vierte und letzte Lauf bereits um 17 Uhr. Der dritte Lauf geht am Samstag um 14.30 Uhr über die Bühne. Am heutigen Freitag geht es um 14 Uhr los und um 15.30 Uhr weiter.

Alle Entscheidungen und Höhepunkte sind zudem über IBSF TV live im Livestreamimg zu sehen (in Deutschland zum Teil geogeblockt) unter http://www.ibsf.org/en/ibsf-tv.