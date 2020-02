TV Gladbeck hat Personalplanungen bereits abgeschlossen

Die zweitwichtigste Hausaufgabe für die neue Handballsaison ist an der Konrad-Adenauer-Allee bereits gemacht worden. Das hat Tobias Thiel, der Trainer der Bezirksligamannschaft des TV Gladbeck, jetzt der WAZ verraten: „Unsere erste Mannschaft bleibt komplett zusammen. Aus der A-Jugend kommt außerdem Basti Talhoff dazu.“

Ober- und Verbandsligisten haben sich für Spieler des TV Gladbeck interessiert

Auch ein erfahrener Mann wie Danny Plattner bleibt dem TV Gladbeck in der nächsten Saison treu. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Nachdem die Personalplanungen abgeschlossen sind, müssen er und seine Jungs jetzt eigentlich „nur“ noch den Klassenerhalt schaffen. Das bringt Thiel allerdings überhaupt nicht aus der Ruhe, auch wenn der Vorsprung des TVG vor dem Tabellendrittletzten TuS Wellinghofen am vergangenen Wochenende auf drei Punkte zusammengeschmolzen ist. „Wir werden“, ist der Coach überzeugt, „die Zähler, die wir brauchen, ganz bestimmt noch holen.“

Das vor der laufenden Saison neu formierte und im Zuge dessen stark verjüngte Team zusammenzuhalten, sei überhaupt nicht schwierig gewesen - obwohl es einige Anfragen von Ober- und Verbandsligisten gegeben habe. „Das“, lobt Thiel die Seinen, „ist ein super Team, eine eingeschworene Truppe, die Lust hat, Handball zu spielen. Die Stimmung passt.“

Einen Linkshänder für Halbrechts würde Gladbecks Trainer Thiel nicht wegschicken

Weil auch in Zukunft immer wieder Talente aus dem eigenen Nachwuchs nachkämen - die A-, B- und C-Jugend des TV Gladbeck kämpfen mittlerweile allesamt in überkreislichen Spielklassen um Punkte - schaut sich der Klub laut Thiel auch gar nicht nach Akteuren um, die für andere Klubs aktiv sind. Einschränkend betont der TVG-Trainer: „Sollte uns allerdings ein Linkshänder zulaufen, der im rechten Rückraum zu Hause ist, würden wir den nicht wegschicken.“ Falls jedoch kein Halbrechter an der Konrad-Adenauer-Allee auftauchen wird, wird Tobias Thiel in der neuen Saison Youngster Jonas Luggenhölscher auf dieser Position ausprobieren.

In diesem Jahr geht es um den Klassenerhalt, danach will der TV Gladbeck laut Tobias Thiel den nächsten Schritt tun - und in der Bezirksliga oben mitmischen. „Die Jungs“, so der Trainer, „wollen gucken, wo sie hinkommen können.“ Schon jetzt könne die Mannschaft ja mit jedem Spitzenteam in der Bezirksliga mithalten.

TV Gladbeck hat kürzlich erst beim Tabellendritten gepunktet

Tatsächlich knüpften die Blau-Weißen vor knapp einem Monat erst dem Tabellendritten HTV Recklinghausen in dessen Halle einen Punkt ab - und Anfang des Jahres bezwang der TVG in der Nordparkhalle sogar den aktuellen Spitzenreiter FC 26 Erkenschwick klar und deutlich mit 38:31.

Tobias Thiel ist sich auch deshalb sicher, dass seine Mannschaft und er auch den wichtigsten Teil der Hausaufgabe - den Klassenerhalt - erledigen werden. Er betont: „Wir haben bis jetzt, mit ein, zwei kleinen Rückschlägen, eine tolle Saison gespielt.“