TV Gladbeck II knöpft Spitzenreiter überraschend Punkt ab

Einen Bonuspunkt im Kampf um den Erhalt der Volleyball-Verbandsliga holte die zweite Frauenmannschaft des TV Gladbeck. Die schaffte es nämlich, Spitzenreiter SG Bottrop/Borbeck zwei Sätze abzuknöpfen - und das war in der Rückrunde bislang noch keiner Mannschaft gelungen.

„Ich hatte dem Eindruck, dass der Gegner bei Spielbeginn noch nicht wach war“, sagte TVG-Trainer Carsten Knoth. Der Vergleich hatte am Sonntag um 10 Uhr in der Artur-Schirrmacher-Halle begonnen - das war möglicherweise zu früh für die SG.

TV Gladbeck II gewinnt den ersten Satz mit 25:9

Mareet Maidhof kam am Wochenende nicht in der Zweit-, sondern in der Erstvertretung des TV Gladbeck zum Einsatz. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Satz eins ging daher mit 25:9 überaus deutlich an die jungen Gastgeberinnen, Satz Nummer zwei gewannen die Gladbeckerinnen mit 25:18. „Die Bobos wurden dann von Punkt zu Punkt stärker“, so Knoth, der in der Begegnung mit dem souveränen Tabellenführer auf zwei seiner besten Spielerinnen, Mareet Maidhof und Leonie Mülders, verzichten musste.

Am Ende gewann die SG noch mit 25:16, 25:21 und 15:6. Ungeachtet dessen freute sich der TVG über den überraschend gewonnenen Punkt und über eine äußerst gelungene Vorbereitung für die Westdeutschen U20-Meisterschaften am nächsten Wochenende. Knoth: „Ich habe alle acht, neun Spielerinnen eingesetzt“, so Knoth.