TV Gladbeck II – Trainer Knoth jubelt: „Wir leben noch“

„Wir leben noch.“ Das sagte Carsten Knoth, Trainer des abstiegsbedrohten Frauenvolleyball-Verbandsligisten TV Gladbeck II, nach dem 3:1 (23:25, 25:19, 25:22, 25:12)-Erfolg seiner Mannschaft über den TV Jahn Königshardt. Für den TVG war es der erste Sieg seit dem 8. Dezember des vergangenen Jahres.

Die Konkurrenz spielt für den TV Gladbeck II

Die zweite Mannschaft des TV Gladbeck gewann gegen den TV Jahn Königshardt mit 3:1. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Weil die Konkurrenz am Wochenende für den TVG spielte, trennt das Knoth-Team nur noch einen Punkt vom Relegationsplatz. „Es ist alles drin“, so Knoth mit Blick auf die Tabelle.

Dessen Team bot in der Begegnung mit den Oberhausenerinnen eine starke Leistung und verbuchte am Ende verdient die drei Punkte auf der Habenseite. Dabei bewiesen die stark ersatzgeschwächten Gladbeckerinnen auch starke Nerven. Der erste Satz war nämlich mit 23:25 verloren gegangen. Doch davon ließen sie sich nicht beeindrucken. Als das Spiel beendet war, lobte Trainer Knoth die Seinen: „Das war die bisher beste Leistung in dieser Saison.“

TV Gladbeck II spielt nun gegen den SC 99 Düsseldorf II

Der Trainer des TVG II hatte gehofft, dass sein Team eine gute Vorstellung zeigen würde. Denn bereits in den Übungseinheiten unter der Woche habe es überzeugt. Gleiches galt für das Testspiel, das die Mannschaft am Tag vor der Partie gegen Königshardt absolviert hat. Gegen den West-Regionalligisten ASV Senden gab’s ein 2:2 - „das war“, urteilte Knoth, „auch schon ein superstarkes Spiel von uns.“

Weiter geht es nun für die Zweitvertretung der Blau-Weißen am Sonntag, 23. Februar, mit einem Heimspiel gegen den Tabellenvierten SC 99 Düsseldorf II. Los geht’s in der Artur-Schirrmacher-Halle um 10 Uhr.