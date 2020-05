TV Gladbeck plündert Mannschaftskasse für einen guten Zweck

Die Handballer des TV Gladbeck haben sich in den Dienst einer guten Sache gestellt. Weil die Saisonabschlussfahrt der Bezirksligamannschaft infolge der Coronakrise ausgefallen ist, beschlossen die Blau-Weißen, eine dreistellige Summe aus der Teamkasse zu spenden.

„Die Anregung kam von unserem Trainer“, berichtet TVG-Kapitän Marius Barz, „wir haben uns dann für die Barbara-Stiftung von Christian Enxing entschieden, weil wir wollten, dass das Geld auf lokaler Ebene bleibt und Kindern zugute kommt.“ Alle im Team seien dafür gewesen, die Mannschaftskasse zu plündern. „In diesem Jahr wird das mit einer Fahrt sowieso nichts mehr“, so Barz.

Barbara-Stiftung unterstützt Kinder aus einkommensschwachen Familien

Die Barbara-Stiftung unterstützt laut der Stiftungs-Homepage Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Verhältnissen finanziell bei der Verwirklichung ihrer beruflichen oder schulischen Ziele. Wörtlich heißt es: „Zum Beispiel helfen wir, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse dem Erwerb eines höheren Bildungsabschlusses entgegenstehen. Unsere Unterstützung reicht von der Organisation und Finanzierung von Nachhilfe bis zur Kostenübernahme im Rahmen eines Studiums.“

Danny Plattner (re.) fehlt bei der ersten Trainingseinheit des TV Gladbeck nach der Corona-Pause. Der Routinier hat kürzlich geheiratet und befindet sich noch in den Flitterwochen. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Am Dienstagabend (26. Mai) findet übrigens das erste Training der Bezirksligahandballer des TV Gladbeck statt. „Wir wollen ja die fitteste Mannschaft der Liga werden“, erklärt Coach Tobias Thiel im Gespräch mit der WAZ. Thiel weiter: „Deshalb legen wir jetzt in Kleingruppen im Stadion los.“ Bis auf eine Ausnahme - Danny Plattner befindet sich in den Flitterwochen - sind alle Mann an Bord.

Katharina Zenker zeichnet für das Athletiktraining des TV Gladbeck verantwortlich

Auf dem Programm steht zunächst Fitnesstraining - das leitet Ex-Topsprinterin Katharina Zenker. „Kathi“, sagt Thiel und lacht, „wird die Jungs in den nächsten drei, vier Wochen lang machen.“ Tobias Thiel hat sich in dieser Angelegenheit mit Sven Deffte, den Trainer der VfL-Oberliga-Handballer, abgesprochen: „Wir wollen ja eine große Ansammlung im Stadion vermeiden.“

Außerdem geplant ist - falls erlaubt - ein Trainingslager an einem Wochenende im August und ein teaminterner Triathlon. „Unser ehemaliger Trainer Norbert Pröse hat in der Saisonvorbereitung schon immer einen Triathlon veranstaltet“, sagt Thiel. Weil das immer Spaß gemacht habe, schloss sich Thiel kürzlich mit Pröse kurz. Ergebnis: Die Handballer werden - der Termin steht noch nicht fest - erst im Freibad Kacheln zählen, anschließend mit dem Rad nach Kirchhellen und zur Nordparkhalle fahren und abschließend einen Lauf über zehn Kilometer absolvieren. „Das ist mal etwas anderes“, so der Trainer des TV Gladbeck.

Balltraining ist beim TV Gladbeck aktuell noch kein Thema

Thiel hofft natürlich außerdem darauf, dass sein Team und er irgendwann auch wieder in der Halle Balltraining absolvieren dürfen. „Noch ist das aber kein Thema“, so Thiel.